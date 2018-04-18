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國腳申請補充兵權益受損 體署：不須經體協

發稿時間：2018/04/18 14:10

最新更新：2018/04/18 14:10

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（中央社記者陳俊華台北18日電）民進黨立委劉世芳今天說，中華民國足球協會公告，選手必須具備與國外球隊簽職業合約，才能申請服補充兵，但實際上選手參加過指定賽事即可申請，盼體育署協助選手進行補救。

體育署競技運動組副組長藍坤田說，足協可能對這區塊不熟悉，體育署都有在網站上公布相關辦法，役男若有服役任何問題，可以跟體育署接洽，「不用經過體育協會」。

民主進步黨立法委員劉世芳、許智傑上午在立法院舉行「國腳申請補充兵，足協私設門檻喪失權益」記者會。

劉世芳說，在亞洲盃足球資格賽協助台灣接連拿下勝利的足球好手潘文傑，符合申請服12天補充兵役的資格，但足協卻在網站私自公告，「必須與國外球隊簽約」才可申請補充兵役，讓潘文傑喪失補充兵資格，只好改申請體育替代役。

劉世芳說，依「國家體育競技代表隊服補充兵役辦法」規定，參加過世界正式錦標賽或其資格賽的選手，就能申請補充兵。現在陸續查出，至少有11名可以服補充兵的足球選手，都服體育替代役，「足協設了更高的門檻，影響選手權益」。

許智傑說，民國104年他與民進黨立委邱志偉等人奔走下，才讓體育署放寬補充兵辦法中的適用賽事，讓參加過世界盃資格賽的「國腳」都有機會服補充兵役，但實施以來只有4位國腳申請補充兵役，「足協是笨還是故意？」用跟體育署公告辦法完全不一樣的規定，盼體育署想辦法亡羊補牢，專案處理潘文傑等人轉服補充兵役。

潘文傑說，一直很信任足協的公告，但到最近申請替代役後，才知道其實不是這樣，「足球圈的人都知道，只有具備旅外條件，才有申請補充兵的機會」。他申請服替代役後，如果要到國訓中心一年，足球替代役只有他一人，要保持國際水平，一個人是無法訓練的；但若是服12天的補充兵役就能延續職業選手生涯。

藍坤田說，役男若有服役任何問題，可以跟體育署接洽，相關權利義務、申請問題都會樂意說明，「協會可能不了解而產生誤解」。

足協秘書長陳威任表示，足協正在跟教育部體育署索取相關的資料，待資料齊全後，再統一對外界說明。

藍坤田表示，役男符合補充兵役資格，可以跟體育署申請，「不用經過體育協會」；至於已經申請服替代役或是服役中的選手是否能轉服補充兵役？藍坤田說，會再與內政部討論，因為一般替代役服役「在役別確定後，是不能轉役」。（編輯：張均懋）1070418

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