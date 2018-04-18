印尼巨港輕軌 亞運比賽期間選手限定

為了今年亞運，巨港捷運工程去年3月開始動工，目前已完成7成，預計5月就會完工開始試營運，屆時運動員從機場入境後，將可搭乘直達賽區，再透過大會接駁服務抵達選手村。中央社記者龍柏安攝 107年4月18日

（中央社記者龍柏安巨港18日電）2018亞運採取雙城舉辦，主賽區集中在印尼雅加達，另個賽區則在蘇門答臘省首府巨港，為了這次亞運，巨港趕建輕軌，比賽期間將限定僅選手、教練與相關人員可搭乘。



巨港輕軌工程目前已完成7成，預計5月就會完工開始試營運，屆時運動員從機場入境後，將可搭乘直達賽區，再透過大會接駁服務抵達選手村；亞運期間輕軌不對外營業，待賽事結束後，才會正式開放營運，主辦單位表示，整個工程預算高達9兆印尼盾（約191億台幣）。



今年亞運巨港比賽多半集中在Jakabaring運動城，比賽項目包括射擊、沙灘排球、保齡球、網球、軟網、運動攀登、鐵人三項、輕艇（靜水競速）、划船、藤球、女子足球以及滑輪溜冰等12種，體育署競技組組長洪志昌表示，台灣除藤球沒有派隊之外，其他項目都不會缺席。



目前體育署評估，中華代表團在巨港的參賽人數將超過100人，教練團則有20人，再加上團本部的後勤支援隊職員在內，將超過150人，佔總代表團的1/5。



巨港的各場館幾乎都已完工，僅滑輪溜冰與滑板場還未完工，主辦單位表示，會先等滑板場施工完畢後，外圍公路賽的柏油路面會重新鋪設，台灣預計將派出2男、2女角逐競速滑輪公路賽。（編輯：黃瑞弘）1070418