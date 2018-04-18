李振綸國手風範 謝國城盃台東勝宜蘭晉4強

（中央社記者謝靜雯台北18日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽，台東縣隊今天開賽處於落後，具國手資歷的李振綸跳出來帶頭衝，2局敲出全壘打，另外後援1.2局好投，率隊以9比3擊敗宜蘭縣晉4強，明將與高雄市爭冠軍戰門票。



宜蘭縣隊開賽氣勢不錯，首局靠著許嘉聖全壘打先馳得點，2局再靠接連3支安打攻下2分，取得3比0領先。



台東縣隊雖然開賽處於落後，但去年U12世界盃少棒國手李振綸適時跳出來，2局敲出全壘打幫球隊拿下第1分，5局也有適時安打，一棒替球隊送回3分。5局1人出局、壘上有人時，由他登板後援，投1.2局沒被敲出安打，投出4次三振，成功替球隊守住勝利。



台東縣隊順利晉級4強，明天將與高雄市隊交手，勝隊取得冠軍戰門票。台東縣隊總教練羅旻翁表示，今天本來就設定讓李振綸後半段上場投球，投打都有好表現，「他是我們的王牌，也是老國手了，理所當然要跳出來。」



面對宜蘭縣先發投手韋宏亮，台東縣隊打擊一開始沒辦法發揮，羅旻翁表示，比賽前半段球員還放不太開，叮嚀他們要設定的球也沒有把握好。5局宜蘭縣先發投手體力下滑，台東縣也抓準機會大量搶分，靠著接連安打加上對手失誤，單局攻下6分、奠定勝基。



李振綸表示，之前上場打擊重心會跑掉，今天有做到教練要求，把身體重心留在後面，「打出全壘打時很興奮」，有了去年打國際賽經驗，面對場上狀況表現可以更沉穩。



台東縣（豐田）和高雄市（中正）在今年初富邦盃少棒邀請賽冠軍戰碰頭，當時李振綸對高雄投得不好，台東最終輸球，明天關鍵比賽再碰頭，李振綸表示，「平常心，我們一定可以贏回來。」（編輯：黃瑞弘）1070418