/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 史瓦濟蘭吳茂昆管中閔林子偉
>rss

李振綸國手風範 謝國城盃台東勝宜蘭晉4強

發稿時間：2018/04/18 16:09

最新更新：2018/04/18 16:09

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝靜雯台北18日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽，台東縣隊今天開賽處於落後，具國手資歷的李振綸跳出來帶頭衝，2局敲出全壘打，另外後援1.2局好投，率隊以9比3擊敗宜蘭縣晉4強，明將與高雄市爭冠軍戰門票。

宜蘭縣隊開賽氣勢不錯，首局靠著許嘉聖全壘打先馳得點，2局再靠接連3支安打攻下2分，取得3比0領先。

台東縣隊雖然開賽處於落後，但去年U12世界盃少棒國手李振綸適時跳出來，2局敲出全壘打幫球隊拿下第1分，5局也有適時安打，一棒替球隊送回3分。5局1人出局、壘上有人時，由他登板後援，投1.2局沒被敲出安打，投出4次三振，成功替球隊守住勝利。

台東縣隊順利晉級4強，明天將與高雄市隊交手，勝隊取得冠軍戰門票。台東縣隊總教練羅旻翁表示，今天本來就設定讓李振綸後半段上場投球，投打都有好表現，「他是我們的王牌，也是老國手了，理所當然要跳出來。」

面對宜蘭縣先發投手韋宏亮，台東縣隊打擊一開始沒辦法發揮，羅旻翁表示，比賽前半段球員還放不太開，叮嚀他們要設定的球也沒有把握好。5局宜蘭縣先發投手體力下滑，台東縣也抓準機會大量搶分，靠著接連安打加上對手失誤，單局攻下6分、奠定勝基。

李振綸表示，之前上場打擊重心會跑掉，今天有做到教練要求，把身體重心留在後面，「打出全壘打時很興奮」，有了去年打國際賽經驗，面對場上狀況表現可以更沉穩。

台東縣（豐田）和高雄市（中正）在今年初富邦盃少棒邀請賽冠軍戰碰頭，當時李振綸對高雄投得不好，台東最終輸球，明天關鍵比賽再碰頭，李振綸表示，「平常心，我們一定可以贏回來。」（編輯：黃瑞弘）1070418

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP