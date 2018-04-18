林子偉大聯盟拚戰 陳金鋒勉勵加油

（中央社記者黃巧雯台北18日電）美國職棒MLB波士頓紅襪隊的台灣野手林子偉升上大聯盟，「台灣巨砲」陳金鋒今天表示，能夠站在大聯盟很不容易，儘管辛苦，但希望林子偉能繼續加油。



林子偉先前連續3天比賽都繳出2支安打的表現，但今天對戰洛杉磯天使隊未列先發，而是替補上場，打擊遭到三振，但因日籍球星大谷翔平僅投2局就失3分提前退場，兩人未能正面對決。



林子偉去年從小聯盟2A直升大聯盟，今年開季從3A出發，因紅襪隊游擊手柏格茨受傷再度升上大聯盟，陳金鋒身為台灣首位升上大聯盟的球員，今天出席代言活動時肯定林子偉很努力，才能站在大聯盟比賽，他覺得是一個非常不容易地方。



陳金鋒也希望林子偉繼續加油，他說：「我相信在那邊會很辛苦，但是我相信他已經走過那段辛苦，現在是在享受在大聯盟比賽的成果。」



旅美光芒隊投手胡智為昨天從小聯盟3A升上大聯盟，在與遊騎兵隊比賽，後援2.2局挨轟、失掉3分，賽後又被下放回3A，過去也曾在大聯盟、小聯盟之間浮沉的陳金鋒也鼓勵胡智為，不管是升上大聯盟或下放小聯盟，「都要堅持你的夢想，你的目標就是在那裡」。



NC恐龍隊投手台灣投手王維中為台灣第一位加盟韓職球員，本季5次先發，4場優質先發，拿下2勝1敗成績，陳金鋒對王維中喊話，不管人在哪裡，就朝著夢想持續努力、並做該做的事情，由於在外面打球很辛苦，希望台灣球迷也為王維中加油。



對於近期掀起「投打二刀流」大谷翔平熱潮，陳金鋒直呼，大谷翔平是位讓人家有期待又有驚奇的選手，真的很厲害。（編輯：卞金峰）1070418