亞運保齡球館斥資2億 中華隊全力拚金

（中央社記者龍柏安印尼巨港18日電）2018雅加達亞運巨港賽區的保齡球中心，斥資700萬美元（約新台幣2億683萬）幾已完工，中華隊保齡球教練林聖峯試打後滿意地說：「這座球場完全符合國際規格。」



今年雅加達亞運巨港的Jakabaring運動城園區，是第3大賽區，整個園區共有12種競賽項目，其中保齡球是其中一項，且男、女將各頒發4面金牌，也是中華隊鎖定的金庫之一。



林聖峯走進保齡球館後，受亞運籌備會邀請，也換上保齡球鞋試打，他也打出一次漂亮的全倒，博得現場滿堂彩，並表示由於是全新的球道，因此打起來的感覺很好，球道也非常平整，他期望選手能在這繳出佳績。



1998曼谷亞運中華隊在保齡球項目席捲6金、2銀、3銅，今年雅加達亞運保齡球項目「縮水」，取消了個人賽與全項，不過林聖峯強調，就算獎牌減少，男、女加起來仍有機會超越6金的隊史紀錄，也是他對今年亞運的期許。



南蘇門答臘省官員表示，這座保齡球館總共費時6個月，目前只剩下球館外觀的造景還沒全部完成外，內部球道、裝潢都已告一段落，整座保齡球館將有40個球道，等到亞運結束後，球場將會對外開放營業。



至於Jakabaring運動員區內的網球中心內，共有16面球場，但中央球場地板已有多處隆起，肉眼就能看出場地不平整，對此亞運籌備會表示，球場不平整的部分，將會在比賽開始前3週整修完畢。



中華網協副秘書長王凌華摸過球場後分析，這座球場的彈跳速度適中，只是地板顆粒較粗、地面偏硬，不過他認為台灣網球選手常年在世界各地比賽，對於場地的適應應該不會有太大問題。（編輯：張芷瑄）1070418