兄弟聯手開轟 高市轟倒台東挺進冠軍戰

107年謝國城盃全國少棒錦標賽，19日高雄市隊先發投手朱育成5.2局僅失1分，加上林劭威（左）、林劭倫（右）雙胞胎兄弟檔同場開轟，以5比1擊退台東縣隊，搶進冠軍賽。中央社記者黃巧雯攝 107年4月19日

（中央社記者黃巧雯台北19日電）107年謝國城盃全國少棒錦標賽，高雄市隊先發投手朱育成5.2局僅失1分，加上林劭威、林劭倫雙胞胎兄弟檔同場開轟，終場就以5比1擊退台東縣隊，搶下冠軍賽的門票。



高雄市隊在今天四強賽派出陣中狀況最穩定的朱育成先發，高雄市隊教練顏盟展指出，由於比賽輸一場就沒了，各隊都想奪冠，他對台東縣未派陣中王牌李振綸迎戰感到意外。



朱育成此役壓制台東縣隊打線，主投5.2局僅失1分，飆出9次三振，6局下二出局後，被連續敲出2支安打攻占一、三壘，高雄市隊不敢掉以輕心，改派林劭威接手救火，用三振化解危機。



顏盟展表示，由於朱育成已投83球，感覺有點疲累，加上台東縣隊實力不錯，擔心比賽被翻盤，因此決定換投。



林劭威不但為球隊成功守住勝果，單場還揮出雙響砲，而弟弟林劭倫以及投手朱育成今天同樣都有開轟，終場高雄市隊就以5比1晉級冠軍賽。



擔任球隊第2棒的林劭威近期手感火熱，這屆比賽以來，合計已敲4發全壘打，明天還將擔綱冠軍戰的先發投手。對於近期全壘打連發，連他自己都感到意外，他笑著說：「可能全壘打牆比較近。」



顏盟展強調，無論明天冠軍賽對手是誰，都將全力以赴，能不能奪冠就看臨場表現。但他擔心這次盃賽以來第三、四棒表現不穩定、一直在調整狀況；若中心棒次有發揮，比賽會比較好打。（編輯：黃瑞弘）1070419