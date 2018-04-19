MLB太空人投打皆優 7比1擊潰水手

（中央社西雅圖18日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB休士頓太空人投手柯爾今晚主投7局，僅失1分非自責分，幫助球隊以7比1擊敗西雅圖水手。水手日籍球星鈴木一朗8局下代打，但擊出滾地球遭刺殺沒能建功。



路透社報導，柯爾（Gerrit Cole）今天被打5支安打，並送出5次三振，中斷開季至今每場先發都送出至少11次三振的紀錄。柯爾媲美名人堂球星萊恩（Nolan Ryan），兩人都在開季前3戰飆出至少11次三振。



兩隊打完前3局就以1比1平手，直到7局上太空人三壘手龔薩雷茲（Marwin Gonzalez）打出2分打點一壘安打，才突破僵局開啟單局6分攻勢。



太空人第8棒蓋提斯（Evan Gattis）接著從水手救援投手文森（Nick Vincent）手中敲出右外野高飛球，但水手右外野手漢尼格（Mitch Haniger）卻失誤漏接，壘上的龔薩雷茲跑回本壘得分，太空人以4比1領先。



太空人開路先鋒斯普林格（George Springer）之後敲出帶有2分打點的中外野二壘安打，斯普林格並趁著第2棒阿圖維（Jose Altuve）的內野安打跑上三壘，最後又靠第3棒柯利亞（Carlos Correa）的左外野安打跑回本壘得分，兩隊比數拉開到7比1。



水手隊日籍傳奇球星鈴木一朗8局下代打上場，但打出一壘方向的滾地球遭刺殺沒能建功。鈴木一朗本季打擊率2成12，出賽11場僅敲出7支安打，大聯盟生涯則累計3087支安打。



終場太空人就以7比1擊敗水手，兩隊的4連戰系列賽還剩最後一場，太空人在輸了第一戰後連贏兩場，系列賽最終戰將於明天下午開打。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070419