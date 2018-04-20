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恩比德復出砍23分 76人季後賽領先熱火

發稿時間：2018/04/20 10:42

最新更新：2018/04/20 10:42

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（中央社記者李晉緯台北20日電）NBA76人隊的恩比德（Joel Embiid）因傷缺席前兩戰後，在今天復出就攻下全場最高23分，尤其末節連續得分幫助球隊以128比108客場擊敗熱火，在季後賽取得2比1領先。

美國職籃（NBA）季後賽次輪，費城76人與邁阿密熱火的系列賽，今天在熱火主場進行，熱火在系列賽第2戰靠韋德（Dwyane Wade）替補攻下28分帶領下，終止76人17連勝，也在客場搶到1勝。

今天比賽開打後，76人在貝里納利（Marco Belinelli）11分帶領下，首節取得37比33領先，但熱火在溫斯羅（Justise Winslow）、德拉吉奇（Goran Dragic）半場聯手拿下31分的情況下，在上半場結束時反以64比63超前。

第3節兩隊數度互換領先，76人安德森（Justin Anderson）投進三分球、麥克康奈爾（T.J. McConnell）完成「3分打」，熱火則是靠韋德接連以跳投、兩罰俱中緊追，76人打完前3節，以96比94領先熱火兩分。

末節76人打出9比1開局，將領先拉開到10分，之後熱火雖曾將落後追近，但76人都能擋住反撲，最終在客場以128比108擊敗熱火，於季後賽以2比1領先。

因臉部骨折缺席季後賽前兩戰的76人明星中鋒恩比德今天歸隊，他攻下全場最高23分，尤其末節連續得分是球隊獲勝關鍵，沙瑞奇（Dario Saric）、貝里納利都貢獻21分，西蒙斯（Ben Simmons）有19分、12籃板、7助攻的全能表現；熱火以德拉吉奇獲得23分最高，溫斯羅則有19分、10籃板表現。（編輯：張銘坤）1070420

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