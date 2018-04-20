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朱立人本季首轟出爐 單場3安2打點

發稿時間：2018/04/20 10:57

最新更新：2018/04/20 10:57

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（中央社記者謝靜雯台北20日綜合報導）旅美印地安人隊小聯盟高階1A捕手朱立人，今天與國民隊交手，單場3安，6局敲出個人本季首轟，兩隊9局打完3比3僵持不下，印地安人隊延長賽以4比5輸球。

朱立人去年球季在小聯盟1A出賽，單季敲出17發全壘打為旅美生涯新高，本季從小聯盟高階1A出發，今天賽前9場出賽總計敲出6支安打，打擊率不到2成。

今天比賽朱立人先發蹲捕打第4棒，首局敲出安打，3局打成滾地球出局，6局敲出個人本季首轟，陽春砲替球隊添分，8局敲出單場第3安，延長賽第10局敲出高飛犧牲打，替球隊送回分數。

印地安人隊今天比賽首局靠著保送、接連安打先馳得點，2局再靠著保送、安打取得2比0領先，國民隊2局下半靠著諾爾（Jake Noll）三壘打、 巴瑞拉（Tres Barrera）二壘打，先追回1分，6局印地安人隊靠著朱立人全壘打拿下第3分，國民隊7、8兩局各追1分、扳平比數。

兩隊9局打完3比3僵持不下，延長賽第10局，印地安人隊靠著朱立人高飛犧牲打拿下1分，下半局國民隊靠著保送、接連安打攻下2分，印地安人隊吞敗；朱立人今天比賽單場4打數敲出3支安打，貢獻2分打點，賽後打擊率2成43。（編輯：黃于）1070420

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