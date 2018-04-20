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潘宇翔克服低潮帶頭衝 獲頒謝國城盃MVP

發稿時間：2018/04/20 16:30

最新更新：2018/04/20 17:08

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107年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰，桃園市隊20日在青年公園與高雄市隊交手，桃園隊長潘宇翔（前右）單場雙響砲助隊奪冠，系列賽共敲出7轟，獲頒打擊獎、全壘打獎和最有價值球員（MVP）。中央社記者謝靜雯攝　107年4月20日107年謝國城盃全國少棒錦標賽冠軍戰，桃園市隊20日在青年公園與高雄市隊交手，桃園隊長潘宇翔（前右）單場雙響砲助隊奪冠，系列賽共敲出7轟，獲頒打擊獎、全壘打獎和最有價值球員（MVP）。中央社記者謝靜雯攝　107年4月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）桃園市隊隊長潘宇翔先前一陣子遇低潮，打不出好表現讓他很自責，此次謝國城盃找回自信，系列賽敲出7轟，獲頒打擊獎、全壘打獎和最有價值球員，他率隊奪冠直呼：「很爽」。

潘宇翔是桃園市隊倚重的關鍵戰力，總教練李政達表示，前一陣子潘宇翔遇到低潮，「潘宇翔很自責，還難過落淚，這次比賽很開心可以看他找回自信」；桃園市冠軍戰與高雄市隊交手，潘宇翔單場雙響砲帶頭衝，率隊以7比3奪冠，獲得LLB世界少棒錦標賽中華代表權。

潘宇翔表示，先前遇到低潮，這次參加比賽，上場就是把教練交代的東西做好，對於此次自己的表現很有自信，應該可以讓教練團滿意了。

身為隊長，潘宇翔不僅用好表現帶頭衝，也會鼓勵隊友，他說，上場打擊不要怕被三振、積極攻擊，遇到打不好的時候，忘記之前的低潮，每場比賽都重新開始。

桃園市隊拿下LLB世界少棒錦標賽中華代表權，將於6月底赴南韓參加亞太區比賽，爭取赴美國參加世界賽資格；桃園市隊總教練李政達特別感謝教育局、球隊贊助商和校長的支持，先前戰績不好的時候，校長沒有苛責，反而不斷給我們鼓勵，讓教練和球員都更有動力繼續練習。（編輯：卞金峰）1070420

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