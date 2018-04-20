駐印尼代表處台商僑界 助中華隊亞運拚金

台灣亞運考察團成員20日上午拜會駐印尼台北經濟貿易代表處，並致贈印有五環梅花會徽的加油旗與毛巾給印尼代表處與僑領，駐印尼代表陳忠（前右）說：「這個禮物非常沉重，但是光榮的擔子。」中央社記者龍柏安攝 107年4月20日

（中央社記者龍柏安雅加達20日電）2018雅加達亞運將於8月18日舉行開幕，台灣亞運考察團今天前往駐印尼代表處拜會，代表陳忠除允諾會全力提供支援，也將動員台商和僑界力量，預祝台灣健兒亞運旗開勝利。



由體育署競技組、中華奧會行政人員與教練團組成的亞運考察團，今天上午拜會駐印尼台北經濟貿易代表處，陳忠也召集台商總會會長、僑領等人一同與會。



台灣亞運考察團在會議中提到，亞運期間需向雅加達籌備會租賃汽車，陳忠馬上和與會的台商代表溝通，印尼台商會總會長賴維信馬上表示，會動員台商力量集結車輛，並提供司機與給中華亞運代表團。



中華亞運考察團會後也致贈印有五環梅花會徽的加油旗與加油毛巾，給印尼代表處與僑領，陳忠說：「這個禮物非常沉重，但是光榮的擔子。」



2018亞運原由越南主辦，因臨時抽腿才改由印尼接手，陳忠表示，目前印尼的籌備狀況，看起來還在篳路藍縷階段，不過以他對印尼的瞭解，對印尼有信心，他幽默地補充說：「擔心中有信心」。



由於目前印尼多個比賽場館仍未完工，不過陳忠強調，印尼雖然經常起步動作比較慢，一旦只要卯足全力，往往都能即時完成工作。



中華亞運代表團今年將組成史上最龐大的代表團，陳忠表示，不論是代表處還是僑界，都有提前動起來，討論能提供代表團什麼樣的支援與協助，也希望代表團不論在雅加達還是巨港，都能安心參加比賽，「能夠旗開得勝，能夠拿到最多面的獎牌」。（編輯：方沛清）1070420





由體育署競技組、中華奧會行政人員與教練團組成的亞運考察團，20日上午前往拜會駐印尼台北經濟貿易代表處，代表陳忠（立者）也召集台商總會會長、僑領等人一同與會。中央社記者龍柏安攝 107年4月20日