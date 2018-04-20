中職選秀後段班 黃敬瑋想證明自己

（中央社記者黃巧雯桃園20日電）中華職棒Lamigo桃猿隊新秀黃敬瑋，去年選秀會第8輪才被猿隊挑中，不過今年剛升上一軍，前3打席敲出2轟，黃敬瑋今天表示，一樣都是打球，就覺得自己不喜歡比別人差。



桃猿隊在去年中華職棒選秀會第8輪選中黃敬瑋，黃敬瑋今年2月以簽約金新台幣55萬元，月薪7萬元的條件加盟猿隊，開季從二軍出發，9日升上一軍，10日初登場首打席就敲出全壘打，為中職史上第8位。



黃敬瑋為球隊內外野兼修的工具人，19日對戰中信兄弟，首度先發擔任三壘手，第一次上場打擊時，再度開轟，生涯前3打席就敲出2發全壘打，19日比賽單場5打數3安打，令外界印象深刻，今天與統一獅交手，同樣獲教練團重用先發，但改任左外野手。



黃敬瑋過去並非長打型球員，他透露，大學4年，正式比賽只敲出一發全壘打，但進職棒以來已敲出2轟，也讓他自己覺得有點不可思議。



談起一、二軍的差別，黃敬瑋表示，對戰投手戰力還是有差，儘管前幾場比賽打得不錯，但他謙虛地說，球季還很長，這只是剛開始，可能對手還不清楚他的弱點。



桃猿隊陣中的朱育賢和藍寅倫過去都是選秀後段班球員，但進職棒後也都打出不錯的成績，回想起自己當初選秀順位較後面，儘管黃敬瑋也有點在意，畢竟同一批進來的球員中、以猿隊選秀狀元廖健富最被看好，但他隨即轉換心態，認為自身還有不足之處，且至少有被球團肯定、選中。



選秀順位較後面，儘管較沒壓力，但黃敬瑋也有著想證明自己、不服輸的精神，他說：「一樣都是打球，就覺得我不喜歡比別人差。」 （編輯：方沛清）1070420