/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 麻疹史瓦濟蘭吳茂昆中選會
>rss

中職選秀後段班 黃敬瑋想證明自己

發稿時間：2018/04/20 18:40

最新更新：2018/04/20 18:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯桃園20日電）中華職棒Lamigo桃猿隊新秀黃敬瑋，去年選秀會第8輪才被猿隊挑中，不過今年剛升上一軍，前3打席敲出2轟，黃敬瑋今天表示，一樣都是打球，就覺得自己不喜歡比別人差。

桃猿隊在去年中華職棒選秀會第8輪選中黃敬瑋，黃敬瑋今年2月以簽約金新台幣55萬元，月薪7萬元的條件加盟猿隊，開季從二軍出發，9日升上一軍，10日初登場首打席就敲出全壘打，為中職史上第8位。

黃敬瑋為球隊內外野兼修的工具人，19日對戰中信兄弟，首度先發擔任三壘手，第一次上場打擊時，再度開轟，生涯前3打席就敲出2發全壘打，19日比賽單場5打數3安打，令外界印象深刻，今天與統一獅交手，同樣獲教練團重用先發，但改任左外野手。

黃敬瑋過去並非長打型球員，他透露，大學4年，正式比賽只敲出一發全壘打，但進職棒以來已敲出2轟，也讓他自己覺得有點不可思議。

談起一、二軍的差別，黃敬瑋表示，對戰投手戰力還是有差，儘管前幾場比賽打得不錯，但他謙虛地說，球季還很長，這只是剛開始，可能對手還不清楚他的弱點。

桃猿隊陣中的朱育賢和藍寅倫過去都是選秀後段班球員，但進職棒後也都打出不錯的成績，回想起自己當初選秀順位較後面，儘管黃敬瑋也有點在意，畢竟同一批進來的球員中、以猿隊選秀狀元廖健富最被看好，但他隨即轉換心態，認為自身還有不足之處，且至少有被球團肯定、選中。

選秀順位較後面，儘管較沒壓力，但黃敬瑋也有著想證明自己、不服輸的精神，他說：「一樣都是打球，就覺得我不喜歡比別人差。」 （編輯：方沛清）1070420

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP