/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： Avicii金正恩麻疹史瓦濟蘭
>rss

巫師雙衛主場飆分屠暴龍 季後賽扳回一城

發稿時間：2018/04/21 11:32

最新更新：2018/04/21 11:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
NBA巫師隊21日回到主場作戰，終場以122比103擊敗暴龍，在系列賽追成1比2。（圖取自巫師隊臉書 www.facebook.com/Wizards）NBA巫師隊21日回到主場作戰，終場以122比103擊敗暴龍，在系列賽追成1比2。（圖取自巫師隊臉書 www.facebook.com/Wizards）

（中央社記者李晉緯台北21日電）NBA巫師隊今天回到主場作戰，在明星雙衛沃爾、畢爾雙雙砍下28分帶領下，前3節得分都飆破30，終場以122比103擊敗暴龍，扳回一城，在系列賽追成1比2。

美國職籃（NBA）季後賽，華盛頓巫師隊在客場吞下2連敗後，今天回到主場迎戰多倫多暴龍隊，展現截然不同的氣象。

比賽開打後，暴龍在德羅森（DeMar DeRozan）單節10分帶領下曾取得領先，但巫師在畢爾（Bradley Beal）砍進12分下吹起反攻號角，首節以30比29領先；上半場巫師在畢爾、沃爾（John Wall）聯手攻下40分帶領下，以69比61領先暴龍。

兩隊易籃再戰，巫師靠畢爾、沃爾、高塔特（Marcin Gortat）聯手拿下19分帶領下，打出32比21攻勢拉開領先差距，前3節打完巫師以101比82，吃下定心丸。

末節兩隊表現不相上下，暴龍未能挽回頹勢，最終巫師以122比103擊敗暴龍，在系列賽扳回一城。

巫師的沃爾今天有28分、14助攻的亮眼表現，畢爾同樣攻下全場最高28分，高塔特貢獻16分，史考特（Mike Scott）、烏布雷（Kelly Oubre Jr.）都拿下12分。

暴龍以德羅森的23分最高、勞瑞（Kyle Lowry）19分次之，瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）、阿努諾比（OG Anunoby）分別拿下14分、12分。（編輯：黃瑞弘）1070421

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭

總統出訪史瓦濟蘭

總統首次登艦視導操演

總統首次登艦視導操演

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

一週重要新聞影像回顧（0408-0414）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
總統出訪史瓦濟蘭
總統出訪史瓦濟蘭
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP