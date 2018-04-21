蔣智賢擋史總保護葉總 盼尊重場上認真選手

（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職富邦悍將隊與中信兄弟隊昨天比賽打出火氣，因為近身球衝突兩度板凳清空，網路上不少謾罵聲，悍將隊蔣智賢表示，「當下狀況就是要保護我的總教練」，也希望球迷尊重場上認真的選手。



昨天兩隊在新莊棒球場交手，8局下半悍將隊蔣智賢打席，兄弟隊投手鄭錡鴻對蔣智賢投出膝蓋高度近身球，頓時讓兩隊衝進場內、板凳清空，悍將隊總教練葉君璋衝上場，蔣智賢也伸手擋了兄弟總教練史耐德；隨後9局上半悍將隊倪福德對兄弟隊陳子豪投出頭部高度明顯壞球，再度清空板凳。



倪福德當下被勒令退場，今天中職也做出懲處，倪福德被禁賽1場、罰款1萬元。但昨天衝突在網路上引起討論，也有不少球迷到蔣智賢的粉絲團留言表達不滿。



蔣智賢今天受訪時表示，球迷的言論不知道該怎麼回應，「他們只是在電視、網路上看到，或者看截圖，看到截圖不好的東西，當然就會說我不好的事情」。



蔣智賢解釋，當下因為葉總和史總發生爭執，「選手的立場，我就是要保護我的總教練，要把他們支開，不要有不必要的後續發生，葉總很挺選手，選手當然也會挺自己的總教練」。蔣智賢也提到，那些在網路上謾罵但不見得了解實際狀況的球迷，希望他們去理解，「選手在球場上都是百分百專注，也希望他們尊重每位在球場上認真的選手」。



對於近身球，蔣智賢表達不滿，他提到之前與鄭錡鴻碰頭，已經有發生過多次危險近身球的狀況，「我當下真的蠻生氣的，身為職業選手，怎麼可以上一次這樣，這一次還沒辦法把自己調整到好的狀態」，他接著解釋，「可能一顆球，就會讓一個球員的棒球生涯結束，真的發生了，他們會來負責嗎？所以當然希望減少不必要的傷害」。



蔣智賢表示，身為職業球員，每個人都要為自己的工作負責，「台灣就少少的4隊，不要打亂台灣棒球環境，應該要去愛護他、保護他，不要隨隨便便一顆球就讓球員受傷，甚至毀了一名球員的職業生涯。」（編輯：劉政權）1070421