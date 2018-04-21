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陳琥22日生涯首度一軍先發 盡力表現

發稿時間：2018/04/21 17:32

最新更新：2018/04/21 18:23

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中華職棒中信兄弟隊投手陳琥（中）預計22日中職一軍生涯首度先發出賽，陳琥21日表示，目前調整狀況不錯，比賽會盡力表現，能投多少是多少。中央社記者謝靜雯攝 107年4月21日中華職棒中信兄弟隊投手陳琥（中）預計22日中職一軍生涯首度先發出賽，陳琥21日表示，目前調整狀況不錯，比賽會盡力表現，能投多少是多少。中央社記者謝靜雯攝 107年4月21日

（中央社記者謝靜雯新北21日電）中職中信兄弟隊投手陳琥，預定明天中職一軍生涯首度先發出賽，陳琥自評調整狀況不錯，把自己準備好，明天比賽盡力表現，能投多少是多少。

陳琥2016年季中選秀首輪被中信兄弟隊選進，是球隊極力培養的潛力新秀，本季首度一軍出賽，今天賽前本季一軍後援出賽8場，總計投11.2局戰績1勝1敗，防禦率8.49，近幾場後援出賽都有掉分。

兄弟隊教練團決定明天比賽讓陳琥扛起先發，這也將是他中職生涯首度一軍先發出賽，陳琥表示，近期調整狀況不錯，有特別加強進壘角度，對於首度一軍先發出賽沒有什麼特別想法，「心情明天才會知道，但就是把自己準備好，盡力去做」，沒有給自己設定目標或者投球局數。

兄弟隊本週與富邦悍將隊在新莊棒球場舉行3連戰，昨天首場比賽就因為近身球衝突打出火氣，陳琥表示，那是昨天的事情，不會去想這麼多，「就專心在比賽該做的事情上」；陳琥明天先發出賽，對手悍將隊則將派出陣中王牌投手羅力扛先發。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070421

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