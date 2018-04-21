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危險球近身球爭議 悍將葉總點出裁判問題

發稿時間：2018/04/21 21:40

最新更新：2018/04/21 21:48

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zoom in 中職富邦悍將隊與中信兄弟隊20日比賽時因近身球兩度引起衝突、板凳清空。富邦悍將總教練葉君璋21日受訪時，特別澄清危險球和近身球的不同，也提出裁判處理的問題。中央社記者謝靜雯攝　107年4月21日中職富邦悍將隊與中信兄弟隊20日比賽時因近身球兩度引起衝突、板凳清空。富邦悍將總教練葉君璋21日受訪時，特別澄清危險球和近身球的不同，也提出裁判處理的問題。中央社記者謝靜雯攝　107年4月21日

（中央社記者謝靜雯、黃巧雯21日綜合報導）中職富邦悍將隊與中信兄弟隊昨天比賽，因近身球引發衝突、板凳清空，悍將投手倪福德遭禁賽罰款；悍將總教練葉君璋澄清危險球和近身球的不同，提出裁判處理的問題。

另一方面，統一獅隊總教練黃甘霖今天說，葉君璋生氣一定有道理，因為有前兆。

黃甘霖透露，曾看過中信兄弟總教練史耐德在休息室示意要投手故意投觸身球，並直言手法做得很粗劣，表態挺葉君璋。

兄弟隊總教練史耐德今天也澄清，沒有要傷害誰，也向球迷道歉，「破壞他們心中對棒球的美好印象」。

昨天比賽結束後，葉君璋曾提到，先前兄弟隊投手鄭錡鴻就曾對蔣智賢、林益全投出多顆危險球，昨天的膝蓋高度危險球才會造成兩隊板凳清空的衝突。

葉君璋今天再度解釋，近身球和危險球是兩回事，投手當然可以利用內角球達到壓制打者的目的，但攻擊頭部、膝蓋等特定部位的球路，具有一定危險性。他質疑，哪些是內角球，哪些是危險球，中職已經29年了，裁判難道沒有辦法判斷。

zoom in 中職中信兄弟隊與富邦悍將隊20日交手因近身球釀衝突，引發雙方板凳清空，富邦悍將總教練葉君璋也到場內表達不滿。統一獅總教練黃甘霖（圖）21日受訪表示，葉君璋那麼生氣，一定是有他的道理，因為一定有前兆。中央社記者黃巧雯攝　107年4月21日中職中信兄弟隊與富邦悍將隊20日交手因近身球釀衝突，引發雙方板凳清空，富邦悍將總教練葉君璋也到場內表達不滿。統一獅總教練黃甘霖（圖）21日受訪表示，葉君璋那麼生氣，一定是有他的道理，因為一定有前兆。中央社記者黃巧雯攝　107年4月21日

葉君璋舉例，投出頭部觸身球投手需強制退場，「那如果投頭部高度危險球，打者閃躲，投了3、4顆都沒有打到人，這樣不危險嗎？就沒有辦法做出判斷嗎？」他並指出，先前類似狀況發生時，就已經跟裁判反映過，「如果裁判有針對這樣的狀況做出處理，昨天的狀況就不會發生」。

黃甘霖也認為，儘管觸身球文化，在美國很頻繁，但在台灣會引起很大騷動，因此覺得沒必要，並呼籲不好的事情不應該再做，否則只是在傷害台灣棒球。（編輯：施燕飛/梁君棣）1070421

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