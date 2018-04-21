一軍生涯首勝入袋 蔡齊哲：這只是開始

（中央社記者謝靜雯新北21日電）中信兄弟隊先發投手蔡齊哲，中職生涯一軍第7場出賽，終於等到個人一軍生涯首勝，今天比賽率隊以15比4擊敗富邦悍將隊，中止近期5連敗，他表示，「第1勝只是開始」。



中信兄弟隊先發投手蔡齊哲今天先發前3局僅被敲出2支安打，沒有失掉分數，4局接連被敲4支安打失掉3分，6局再被敲2支安打、2人出局後退場，總計投5.2局被敲9支安打，丟掉4分，都是責失分，拿下個人中職生涯一軍首勝。



蔡齊哲去年開始在一軍有出賽紀錄，一直到今天生涯第7場出賽才拿下生涯首勝，他坦言今天的勝利等蠻久的，「學長有鼓勵我，第1勝只是開始，往後還要拿很多勝」，被問起拿下生涯一軍首勝的感想，他表示，「球隊贏球就是開心」。



蔡齊哲上一場先發出賽對悍將投得不理想，投4局失掉8分（7分責失分），他表示昨天有在場邊觀察悍將隊的打者，也有和捕手吳明鴻互相研究配球策略；今天投5.2局為目前為止最長先發局數，「謝謝捕手的引導，也不斷給我心理上的建設，跟我說好好專注在投球，壘上跑者他會負責」。



兄弟隊總教練史耐德對蔡齊哲今天的表現十分滿意，史耐德表示，蔡齊哲還年輕，場上遇到一些狀況時當然會緊張，但他很努力，很開心在他職業生涯的初期就有機會遇到這樣的逆境，相信走過之後，會讓他成長的更快。



史耐德特別提出比賽中的插曲，「6局第1次喊暫停時，本來考慮換投，但蔡齊哲堅持投完對張正偉的打席」，展現充分企圖心；蔡齊哲則表示，當下只是想著已經2人出局，想要多抓1個出局數、幫牛棚減輕負擔。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070421