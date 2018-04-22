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盧比歐大三元 爵士季後賽2比1領先雷霆

發稿時間：2018/04/22 13:33

最新更新：2018/04/22 13:33

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（中央社記者李晉緯台北22日電）NBA爵士隊盧比歐（Ricky Rubio）今天繳出26分、11籃板、10助攻，生涯首度在季後賽拿下大三元，幫助球隊克服首節8分落後，以115比102逆轉擊敗來訪的雷霆，在季後系列賽取得2比1領先。

美國職籃（NBA）7戰4勝制的季後賽，奧克拉荷馬雷霆隊與猶他爵士隊在前兩戰打完，以1比1戰成平手。

今天雷霆來到客場作戰，首節8名上場球員僅1人未得分，全隊三分線外10次出手命中6球，靠著火燙的三分球手感，以30比22領先爵士。

次節喬治（Paul George）灌籃後，雷霆以39比28領先達兩位數，但爵士靠之後一波12比2猛攻將落後縮小，在盧比歐砍進三分球後，爵士以50比49躍上領先，在上半場以58比53逆轉戰情。

第3節末段，爵士拉出一波9比0攻勢，以 84比70將領先拉開兩位數，讀秒階段盧比歐騎馬射箭投進壓哨三分球，爵士以89比75，帶著兩位數領先進到末節。

末節雷霆曾將落後縮小到7分，但爵士回敬10比0攻勢，以106比86取得20分領先，最終以115比102擊敗雷霆，

爵士今天先發5人得分都達兩位數，其中盧比歐整場比賽18投9中，攻下全場最高的26分，另外抓下11籃板並送出10次助攻，完成他生涯首度在季後賽的大三元，另外密契爾（Donovan Mitchell）、殷格斯（Joe Ingles）也分別貢獻22分、21分。

雷霆陣中4人得分破十，以攻下23分的喬治最高，衛斯布魯克（Russell Westbrook）、安東尼（Carmelo Anthony）、費爾頓（Raymond Felton）3人都進帳14分。（編輯：黃于）1070422

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