火箭單節海灌50分 一節打爆灰狼

(中央社記者龍柏安台北24日綜合報導)美國職籃(NBA)休士頓火箭,今天靠著第3節一波50比20的攻勢打爆對手,客場119比100擊敗灰狼,在季後賽首輪系列賽以3比1取得「聽牌」優勢。



火箭一哥「大鬍子」哈登(James Harden)今開局手感冷冰冰,前7次出手全部落空,創下個人季後賽最糟開局,不過他在第3節反彈灌進22分、全場拿下36分,率隊單節轟下50分,這也是NBA史上季後賽單節第2高的得分。



NBA季後賽單節最高得分紀錄,是湖人在1962年面對底特律活塞時單節猛灌51分。



火箭半場打完僅以50比49取得微幅領先,下半場外線手感回溫,光是第3節團隊投籃命中率高達61%,且團隊3分球命中率更高達69%,一口氣甩開灰狼,且光是第3節就領先對手30分,灰狼成為自1986年亞特蘭大老鷹後,首支在季後賽單節落後對手30分的球隊。



火箭除哈登火力放送外,後場「HP雙核心」之一的保羅(Chris Paul),也貢獻25分、6籃板、6助攻與5抄截,先發中鋒卡佩拉(Clint Capela)則拿下14分、17籃板與4阻攻。



灰狼陣中則以明星中鋒湯斯(Karl-Anthony Towns)的22分、15籃板最佳,得分後衛巴特勒(Jimmy Butler)則攻下次高的19分,9籃板與5助攻,替補後衛羅斯(Derrick Rose)11投7中,拿下17分、6籃板與4助攻。(編輯:張銘坤)1070424





