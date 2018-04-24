火箭單節海灌50分 一節打爆灰狼

美國職籃休士頓火箭隊以119比100擊敗灰狼，火箭一哥「大鬍子」哈登在第3節反彈灌進22分、全場拿下36分，率隊單節轟下50分。（圖取自休士頓火箭隊推特twitter.com/HoustonRockets）

（中央社記者龍柏安台北24日綜合報導）美國職籃（NBA）休士頓火箭，今天靠著第3節一波50比20的攻勢打爆對手，客場119比100擊敗灰狼，在季後賽首輪系列賽以3比1取得「聽牌」優勢。



火箭一哥「大鬍子」哈登（James Harden）今開局手感冷冰冰，前7次出手全部落空，創下個人季後賽最糟開局，不過他在第3節反彈灌進22分、全場拿下36分，率隊單節轟下50分，這也是NBA史上季後賽單節第2高的得分。



NBA季後賽單節最高得分紀錄，是湖人在1962年面對底特律活塞時單節猛灌51分。



火箭半場打完僅以50比49取得微幅領先，下半場外線手感回溫，光是第3節團隊投籃命中率高達61%，且團隊3分球命中率更高達69%，一口氣甩開灰狼，且光是第3節就領先對手30分，灰狼成為自1986年亞特蘭大老鷹後，首支在季後賽單節落後對手30分的球隊。



火箭除哈登火力放送外，後場「HP雙核心」之一的保羅（Chris Paul），也貢獻25分、6籃板、6助攻與5抄截，先發中鋒卡佩拉（Clint Capela）則拿下14分、17籃板與4阻攻。



灰狼陣中則以明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）的22分、15籃板最佳，得分後衛巴特勒（Jimmy Butler）則攻下次高的19分，9籃板與5助攻，替補後衛羅斯（Derrick Rose）11投7中，拿下17分、6籃板與4助攻。（編輯：張銘坤）1070424



