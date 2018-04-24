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王正棠春聯開轟 向張泰山鄭達鴻挖寶

發稿時間：2018/04/24 15:19

最新更新：2018/04/24 15:52

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世大運中華成棒隊國手王正棠（圖），目前在台中台壽保隊當實習生，此次春季聯賽打擊表現不錯，24日與新北市隊交手開轟，率隊拿勝。中央社記者謝靜雯攝 107年4月24日世大運中華成棒隊國手王正棠（圖），目前在台中台壽保隊當實習生，此次春季聯賽打擊表現不錯，24日與新北市隊交手開轟，率隊拿勝。中央社記者謝靜雯攝 107年4月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）世大運中華成棒隊國手王正棠，目前在台中台壽保隊當實習生，此次春季聯賽打擊表現不錯，今天與新北市隊交手開轟、率隊拿勝；王正棠藉機向鄭達鴻、張泰山挖寶，盼挑戰中職。

王正棠為去年世大運中華成棒隊一員，目前為國立台灣體育運動大學四年級學生，球隊跟台中台灣人壽成棒隊合作，除了王正棠外，黃明真、曹維揚、杜文孝也都在台壽保隊當實習生。

王正棠表示，打大學隊和社會隊感覺不太一樣，之前打大專棒球聯賽，學生球隊投打對決比較直接，社會隊強度又更不同，「感覺比學生球隊更成熟，投打對決時投手會使用更多的變化球引誘打者，需要更有耐心，上場思考比較多」。

一開始以實習生身分到社會隊，王正棠坦言有點緊張，但學長們都會給予鼓勵，今年畢業將投入中職選秀，王正棠也藉機向隊中的職棒退役球星張泰山、鄭達鴻挖寶，希望有機會進到職棒能更快銜接職棒強度。

此次春季聯賽王正棠打擊表現亮眼，今天賽前6場出賽26打數敲出12支安打，打擊率4成62，今天與新北市隊交手單場3個打數敲出2支安打，3局敲出此次春季聯賽個人首轟，貢獻2分打點，率隊以5比2拿下春聯第2勝。

王正棠表示，目標挑戰中職，所以一直希望能強化長打，現在職棒各隊強打者多，提升長打力盼增加競爭力，王正棠守備位置以內野二壘、三壘和游擊為主，自評打擊穩定性好，具有速度優勢，也希望春聯打出好表現讓大家看見實力。（編輯：張芷瑄/李錫璋）1070424

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