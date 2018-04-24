林佩彣100蛙泳破全國 個人第2金入袋

（中央社記者龍柏安台北24日電）107學年度全國中等學校運動會，高女組100公尺蛙式決賽，來自台中西苑高中的林佩彣，飆出1分9秒32，打破廖曼汶所保持的1分9秒76全國紀錄，奪個人第2金。



國小二年級開始接觸游泳的林佩彣，在今年全中運大放異彩，2天前她才在高女組50公尺蛙式預賽，繳出31秒49打破全國障礙奪金，今又在拿手的100蛙再締全國新猷，賽後她坦言：「其實今天的狀況沒有第一天那麼好，或許是連續3天的比賽導致肌肉有些疲勞。」



林佩彣說，其實她原打算在今天上午預賽嘗試突破紀錄，她也飆出1分10秒，成功改寫1分10秒96的大會高牆，距全國障礙只差了一點，讓她覺得有點可惜。



上午預賽的好表現，讓林佩彣增添不少信心，中午也特別找人幫她按摩、放鬆肌肉，感覺也比上午預賽來得更好，不過決賽當她游到終點觸壁後抬頭，看到自己成功打破紀錄時仍有點不敢相信。



4年前就曾征戰過仁川亞運的林佩彣，今年也已取得雅加達亞運門票，她說，上屆亞運她沒有太多想法，今年她在全中運第一天就打破全國，帶給她更多自信，也相信自己與亞洲泳將之間的差距沒有想像中那麼大。



本屆全中運，林佩彣累計共拿下高女組50、100蛙雙金，100公尺自由式也拿下銀牌，光是個人項目就已進帳雙金、1銀。（編輯：張銘坤）1070424