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台灣學生赴美看NBA 哈登送禮扔球鞋給他

發稿時間：2018/04/24 19:26

最新更新：2018/04/24 19:43

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（中央社明尼阿波利斯23日綜合外電報導）美國職籃NBA休士頓火箭今晚在客場以119比100擊敗明尼蘇達灰狼，取得季後賽首輪聽牌。一位23歲台灣男大生到場支持火箭，還獲得火箭一哥哈登贈送球鞋。

「休士頓紀事報」（Houston Chronicle）報導，火箭一哥哈登（James Harden）率領火箭以119比100取勝後，火箭在季後賽首輪取得3比1聽牌優勢。哈登更在賽後把自己的運動鞋丟給觀眾席中的楊同學。

楊同學從台灣搭機飛行1萬1487公里，來到明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）標靶中心（Target Center），在今晚首次親臨現場觀看他最喜歡的NBA球隊比賽。

就讀國立台灣大學的楊同學，早於姚明和麥格瑞迪（Tracy McGrady）時期就成為火箭球迷，他說這趟旅行很貴，「但這可是季後賽」。

他目前住在明尼阿波利斯的高中同學家裡，接下來還會前往火箭主場觀看季後賽首輪第5戰，然後29日才回台灣。

楊同學表示：「這是我第一次來到美國，這是個來這裡的很好理由。很令人興奮。」

他還帶著一面標語，上頭寫著：「在台灣總是一個人奔跑，但現在是時候了，所以我跨越7138英里來到#LockedIn。」

哈登今晚起初手感冷冰冰，但他在第3節反彈灌進22分、全場拿下36分，率隊單節轟下50分，這也是NBA史上季後賽單節第2高的得分。（譯者：陳彥鈞/核稿：林治平）1070424

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