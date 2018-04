台灣學生赴美看NBA 哈登送禮扔球鞋給他

(中央社明尼阿波利斯23日綜合外電報導)美國職籃NBA休士頓火箭今晚在客場以119比100擊敗明尼蘇達灰狼,取得季後賽首輪聽牌。一位23歲台灣男大生到場支持火箭,還獲得火箭一哥哈登贈送球鞋。



「休士頓紀事報」(Houston Chronicle)報導,火箭一哥哈登(James Harden)率領火箭以119比100取勝後,火箭在季後賽首輪取得3比1聽牌優勢。哈登更在賽後把自己的運動鞋丟給觀眾席中的楊同學。



楊同學從台灣搭機飛行1萬1487公里,來到明尼蘇達州明尼阿波利斯(Minneapolis)標靶中心(Target Center),在今晚首次親臨現場觀看他最喜歡的NBA球隊比賽。



就讀國立台灣大學的楊同學,早於姚明和麥格瑞迪(Tracy McGrady)時期就成為火箭球迷,他說這趟旅行很貴,「但這可是季後賽」。



他目前住在明尼阿波利斯的高中同學家裡,接下來還會前往火箭主場觀看季後賽首輪第5戰,然後29日才回台灣。



楊同學表示:「這是我第一次來到美國,這是個來這裡的很好理由。很令人興奮。」



他還帶著一面標語,上頭寫著:「在台灣總是一個人奔跑,但現在是時候了,所以我跨越7138英里來到#LockedIn。」



哈登今晚起初手感冷冰冰,但他在第3節反彈灌進22分、全場拿下36分,率隊單節轟下50分,這也是NBA史上季後賽單節第2高的得分。(譯者:陳彥鈞/核稿:林治平)1070424





Story behind fan who got James Harden's sneakers after the game https://t.co/Dvn5Ihovi1