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綠衫軍痛宰公鹿 NBA東區系列賽首輪聽牌

發稿時間：2018/04/25 11:56

最新更新：2018/04/25 11:56

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國職籃NBA塞爾蒂克球員霍福德（Al Horford）今天砍下22分，率領「綠衫軍」以92比87馴服密爾瓦基公鹿，在7戰4勝制的季後系列賽取得3勝2敗聽牌。

法新社報導，塞爾蒂克回到主場TD花園球場（TD Garden）手感跟著回溫，第一節取得領先優勢後，一路來到決勝節。霍福德共搶下14籃板和3助攻，助隊痛宰公鹿。

備受傷兵問題困擾的塞爾蒂克明天將在東區系列賽首輪，與公鹿展開第6場廝殺。

塞爾蒂克在第1節後段取得23比15領先優勢，第2節持續施壓，以48比37進入下半場。

公鹿在中場休息後急起直追，決勝節單節攻下26分，勝過塞爾蒂克的20分，可惜仍無法扭轉上半場頹勢。

在緊張萬分的最後幾秒鐘，布萊索（Eric Bledsoe）一記跳投，將比分拉近至87比84，公鹿落後3分。

但塞爾蒂克也不是省油的燈，羅齊爾（Terry Rozier）兩次罰球又將比分拉至89比84，塞爾蒂克領先5分。

公鹿的密道頓（Khris Middleton）此役貢獻全隊最高23分，「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）繳出16分、10籃板和9助攻，派克（Jabari Parker）則攻下17分和8籃板。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070425

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