陳俞蓉50蝶泳破全國 亞運青奧雙達標

107年全國中等學校運動會高女組游泳50公尺蝶式決賽25日舉行，南港高中游泳好手陳俞蓉（左）以27秒25刷新全國紀錄，並達雅加達亞運、青奧參賽標準。右為在同項賽事以29秒14摘下銅牌的南港高中選手陳俞安。（陳欣男提供）中央社記者龍柏安傳真 107年4月25日

（中央社記者龍柏安台北25日電）3年前全國運動會，陳俞蓉在拿手50公尺蝶式，看著林佩彣破全國摘金，今天她在全中運高女50蝶決賽以27秒25刷新全國紀錄、並達雅加達亞運參賽標準，重新擦亮蝶后招牌。



6歲開始接觸游泳的陳俞蓉，8歲正式接觸正規訓練，從小就展現游泳天分的她，曾被台灣泳壇大老、「許家班」掌門人許東雄視為泳壇神童，而爆發力出色的她，最拿手項的目就是50蝶。



只不過陳俞蓉最自豪的主項，在3年前的全國運動會被「插花」兼項的林佩彣打破全國紀錄，她坦言：「當時我看著她奪金、破全國，感覺就像我的領域被人侵犯了。」



主項爭金失利不打緊，陳俞蓉又因腰傷修養大半年，等到傷後復出訓練又得重新再來，去年底她在全國運動會飆出27秒41，距林佩彣保持的27秒38全國障礙，只差了一點。



上午預賽陳俞蓉就繳出27秒43佳作，下午決賽她卯足全力，抵達終點後處壁抬頭，還因缺氧看不清楚計時器，直到她聽到大會播報員喊出「破全國」與現場歡呼聲後，她才知道：「我做到了。」



陳俞蓉坦言，下午決賽的過程不算完美，「我在撥水時雙手的手指一直撞在一起，本來覺得可能沒機會了，差點想要放棄，幸好我有Hold到底。」她坦承，這個成績比她預期好得多，「看到這個成績後，我的壓力全都釋放了，也感覺出了一口氣。



更重要的是，陳俞蓉破了全國紀錄，確定可參加今年8月的雅加達亞運，此外她也一口氣跨越了28秒09的青年奧運女子50蝶A標。



她興奮地說：「有機會能和亞洲、世界級的選手同場一起比賽，也希望可以透過刺激幫助我繼續提升。」（編輯：吳佳穎/吳協昌）1070425



