詹姆斯壓哨3分絕殺溜馬 騎士聽牌[影]

（中央社記者龍柏安26日綜合報導）在攸關輸贏的關鍵時刻，騎士王牌球星詹姆斯又再次跳了出來，他今天轟下全場最高的44分，包括最後命中壓哨3分，率隊98比95險勝溜馬，季後賽首輪系列賽3比2聽牌。



美國職籃（NBA）季後賽首輪，今天東、西區各有2場比賽，東區的克里夫蘭騎士今主場擊敗溜馬後率先聽牌，暴龍則靠著明星得分後衛德羅森（DeMar DeRozan）轟下32分帶領，以108比98啃噬巫師，系列賽同樣取得3比2領先。



根據ESPN所統計的資料，這是詹姆斯（LeBron James）生涯第4次在季後賽飆進壓哨致勝球，超越了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的3次；而自詹皇進入NBA後，過去15年裡僅有已退役的球星「真理」皮爾斯（Paul Pierce），在季後賽投進2次壓哨致勝球。



詹姆斯全場3分球4投中1，唯一投進那球，就是攸關勝負的致勝球；3分球9投4中，攻下全隊次高19分的騎士射手柯佛（Kyle Korver），賽後緊緊抱住詹皇。



「我敬佩詹姆斯，近幾季我一直和他同隊，我看到的是他每天是多麼努力訓練提升自己，看到他如何帶領球隊前進。」柯佛被問到賽後和詹皇交頭接耳說了什麼，他說：「我向他致敬，我非常尊重他。」



詹姆斯全場24投14中，15罰全中寫下他個人季後賽最高紀錄，除轟下最高的44分外，另添得10籃板與8助攻；溜馬則以替補前鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）的22分最高，楊恩（Thaddeus Young）16分、6籃板次佳。（編輯：黃瑞弘）1070426



