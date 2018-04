詹姆斯壓哨3分絕殺溜馬 騎士聽牌[影]

(中央社記者龍柏安26日綜合報導)在攸關輸贏的關鍵時刻,騎士王牌球星詹姆斯又再次跳了出來,他今天轟下全場最高的44分,包括最後命中壓哨3分,率隊98比95險勝溜馬,季後賽首輪系列賽3比2聽牌。



美國職籃(NBA)季後賽首輪,今天東、西區各有2場比賽,東區的克里夫蘭騎士今主場擊敗溜馬後率先聽牌,暴龍則靠著明星得分後衛德羅森(DeMar DeRozan)轟下32分帶領,以108比98啃噬巫師,系列賽同樣取得3比2領先。



根據ESPN所統計的資料,這是詹姆斯(LeBron James)生涯第4次在季後賽飆進壓哨致勝球,超越了「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)的3次;而自詹皇進入NBA後,過去15年裡僅有已退役的球星「真理」皮爾斯(Paul Pierce),在季後賽投進2次壓哨致勝球。



詹姆斯全場3分球4投中1,唯一投進那球,就是攸關勝負的致勝球;3分球9投4中,攻下全隊次高19分的騎士射手柯佛(Kyle Korver),賽後緊緊抱住詹皇。



「我敬佩詹姆斯,近幾季我一直和他同隊,我看到的是他每天是多麼努力訓練提升自己,看到他如何帶領球隊前進。」柯佛被問到賽後和詹皇交頭接耳說了什麼,他說:「我向他致敬,我非常尊重他。」



詹姆斯全場24投14中,15罰全中寫下他個人季後賽最高紀錄,除轟下最高的44分外,另添得10籃板與8助攻;溜馬則以替補前鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)的22分最高,楊恩(Thaddeus Young)16分、6籃板次佳。(編輯:黃瑞弘)1070426





🗣️ LEBRON AT THE BUZZER!

As narrated by @CavsFredMcLeod, @CavsJMike and @ElalcaldeRafa.

Get ready for the goosebumps.#StriveForGreatness || #WhateverItTakes pic.twitter.com/qHhoEnRzLm