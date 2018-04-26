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全中運閉幕 跳高女將蔡瀞瑢6連霸獲獎

發稿時間：2018/04/26 16:37

最新更新：2018/04/26 17:15

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zoom in 107年全國中等學校運動會，雲林縣斗南高中跳高女將蔡瀞瑢以1公尺82在高女組田徑跳高決賽摘下金牌，完成全中運6連霸紀錄，26日更獲大會頒發「運動精神獎」。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真　107年4月26日107年全國中等學校運動會，雲林縣斗南高中跳高女將蔡瀞瑢以1公尺82在高女組田徑跳高決賽摘下金牌，完成全中運6連霸紀錄，26日更獲大會頒發「運動精神獎」。（雲林縣政府提供）中央社記者江俊亮傳真　107年4月26日

（中央社記者江俊亮雲林縣26日電）107年全國中等學校運動會今天閉幕，雲林縣跳高女將蔡瀞瑢以1公尺82摘金，完成全中運6連霸紀錄，獲大會頒發「運動精神獎」。

雲林縣政府今天發布新聞稿指出，今年在台中舉行的全中運，雲林縣代表隊共獲得12金19銀20銅佳績。其中，斗南高中蔡瀞瑢在高女跳高項目，完成全中運（含國中組、高中組）6連霸紀錄，成績最為傲人。

縣府指出，蔡瀞瑢是以1公尺82摘金，成績已達亞運及世界青年錦標賽的參賽標準，獲大會頒發「運動精神獎」，對她輝煌的全中運紀錄，再添一項光彩。

縣府表示，蔡瀞瑢個人最佳紀錄原本是1公尺76，這次參加全中運，一口氣進步6公分，是最近幾年來，繼吳孟珈之後，再有台灣女將跳過1公尺80的成績。

縣府指出，我國女子跳高全國紀錄，是蘇瓊月於1989年在區中運（全中運前身）所締造的1公尺87，這項全國紀錄已高懸29年，迄今仍未有人能打破。（編輯：劉政權）1070426

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