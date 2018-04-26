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郭嚴文撲壘致小指韌帶斷裂 心急有壓力

發稿時間：2018/04/26 19:19

最新更新：2018/04/26 20:06

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中職Lamigo桃猿隊郭嚴文（左）先前因撲壘造成左手小指脫臼、韌帶斷裂，他透露，由於韌帶斷裂很難完全復原，「今年應該很難好」，也讓他很著急，心裡會覺得每天怎麼過那麼慢。中央社記者黃巧雯攝　107年4月26日中職Lamigo桃猿隊郭嚴文（左）先前因撲壘造成左手小指脫臼、韌帶斷裂，他透露，由於韌帶斷裂很難完全復原，「今年應該很難好」，也讓他很著急，心裡會覺得每天怎麼過那麼慢。中央社記者黃巧雯攝　107年4月26日

（中央社記者黃巧雯桃園26日電）中職Lamigo桃猿隊郭嚴文先前撲壘造成左手小指脫臼，因韌帶斷裂，歸隊還沒有時間表，郭嚴文今天坦言，還是會心急和有壓力，在可接受範圍已開始練習，畢竟「別人不會等你」。

近2年都曾因傷缺陣的郭嚴文，4月3日在統一獅比賽中，因撲回本壘而造成左手小指脫臼，再度成為傷兵，今天對戰富邦悍將賽前，富邦胡金龍、林哲瑄及高國輝也紛紛前來關心他傷勢復原進度，並要他好好休息。

儘管當時經檢查後，確認是小指脫臼，未傷及骨頭，一度讓郭嚴文鬆一口氣，但後來發現韌帶斷裂，影響復健進度，也讓他相當擔憂。

郭嚴文已開始進行簡單守備和打擊練習座練習，他表示，儘管現在出力還是會有影響，但總不可能等到全好的時候才開始練習，他強調，「別人不會等你，還是會有壓力，現在的學弟都太強」。

郭嚴文透露，由於韌帶斷裂，很難完全復原，「今年應該很難好」，也讓他很著急，心裡會覺得每天怎麼過那麼慢。

郭嚴文何時能歸隊，目前還沒有時間表，但教練團也怕他太急，不過郭嚴文表示，自己會再拿捏，找出不會讓手指疼痛的方式，他無奈地說：「痛還可以接受，你要我比賽，我什麼都可以接受。」

因受傷只能在一旁看著隊友比賽，也讓郭嚴文直喊累，但他解釋，不是復健的累，而是因為現在只能在旁邊看、自己急跳腳，等到可以打球就不會覺得累了。（編輯：張芷瑄/方沛清）1070426

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