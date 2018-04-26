西班牙足球學院拜會體育署 強調奠基重要

（中央社記者李晉緯台北26日電）西班牙足球學院來台進行訓練交流計畫，教練團今天拜會體育署長林德福，學院教練賽斯特雷（Luis Fuertes Sastre）強調，要有良好基礎，才能形成永續且強大的足球實力。



獲教育部體育署支持，中華民國足球協會主辦、財團法人音樂科技學院基金會執行的「Luis Fuertes Sastre 訪台足球訓練交流計畫」今天正式開跑，由賽斯特雷所率領的西班牙足球學院教練團，在抵台首日即前往體育署拜會署長林德福，為此次的交流參訪揭開序幕。



賽斯特雷2012年開始在非洲的茅利塔尼亞擔任國家足協技術總監，當年茅利塔尼亞的足球世界排名為206名，在他的協助之下，茅利塔尼亞的世界排名在2017年進入世界百大，排在隊史次高的99名，今年4月的世界排名則是105名。



賽斯特雷提到，國家的足球體制建立與強化，世界排名並非是唯一指標，他以祕魯的古城馬丘比丘（Machu Picchu）為例，表示健全的青訓系統、教練培訓、梯隊建立、各級聯賽和職業聯盟等建設，無疑是一個國家足球整體發展的重要根基，而有了良好的基礎，才能形成永續且持續強大的足球實力。



林德福在聽完西班牙足球學院教練團的簡報後，以「敬佩」和「感到神奇」來形容賽斯特雷對茅利塔尼亞足球做出的建樹，並對於其團隊如何運作，以及如何訓練球員表示好奇。



林德福也藉機重申，體育署未來4年將提撥新台幣40億元的資金，用作台灣的足球發展計畫。



會後林德福表示，希望經過此次交流計畫，讓賽斯特雷團隊專業的國際經驗與台灣本地接軌，形成良好、正向的循環開端，以達到提升台灣足球與相關產業良好發展的目標。（編輯：方沛清）1070426