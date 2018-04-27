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林子偉代跑得分 紅襪逆轉勝藍鳥

發稿時間：2018/04/27 15:03

最新更新：2018/04/27 15:03

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（中央社多倫多26日綜合外電報導）全美國職棒大聯盟MLB戰績最佳的波士頓紅襪，今天由馬蒂內茲（J.D. Martinez）敲出逆轉3分砲，以5比4擊敗多倫多藍鳥，台灣選手林子偉第3局上場代跑，回到本壘攻下1分。

路透社報導，紅襪客場3連戰，首戰吞敗之後連贏藍鳥2場。

紅襪左投塞爾（Chris Sale）6局被敲4安打、送給對方2次四壞，失掉3分，另有4次三振，拿下本季第2勝。金布羅（Craig Kimbrel）9局下完美關門，本季第7場救援成功。

藍鳥前2局各得1分，紅襪3局上反攻，游擊手何特（Brock Holt）敲出二壘安打，連續9場敲安，但跑壘時造成左大腿緊繃，提前退場，林子偉上場代跑。

林子偉在班奈坦迪（Andrew Benintendi）二壘安打護送之下跑回本壘，攻下紅襪第1分。

5局上，紅襪2比3落後，兩出局時班奈坦迪、拉米雷斯（Hanley Ramirez）連續一壘安打，馬蒂內茲敲出3分全壘打，反倒5比3領先。

紅襪終場5比4獲勝，戰績19勝5敗是全大聯盟最佳，在美聯東區領先紐約洋基4場勝差。

林子偉3局上場代跑之後，接替防守游擊，5局、7局、9局共3次上場打擊，分別是內野飛球、三壘滾地、四壞保送，沒有敲出安打。

林子偉本季在大聯盟出賽10場，累計23打數6安打，打擊率2成61，自從15日敲安之後，近11個打數無安打。（譯者：林宏翰/核稿：徐崇哲）1070427

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