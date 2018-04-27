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台女將奪亞青拳擊錦標賽兩銅 放眼世青

發稿時間：2018/04/27 17:50

最新更新：2018/04/27 17:50

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（中央社記者劉得倉曼谷27日專電）在泰國曼谷舉行的ASBC亞洲青年拳擊錦標賽今天閉幕，台灣女將彭琦雁和賀思萍各獲一面銅牌，台灣代表隊有5女1男取得世界青年拳擊錦標賽的參賽資格。

彭琦雁自國中二年級開始練習打拳，剛開始家人持著懷疑的眼光，不過愈練愈有興趣，家人於是放心支持，5年多來首度出國比賽，就獲得銅牌的佳績。彭琦雁說，她很感謝教練的協助和家人的支持，會繼續努力練習，目標放在世界青年拳擊錦標賽，希望有更好的成績為國爭光。

教練傅志群表示，彭琦雁很認真，在比賽時不斷保持攻擊姿態，讓對手招架不住，不過她國際比賽經驗還不夠，連續幾場比賽下來，體能有些不濟，技巧也需要再磨練，希望在8月的世青錦標賽中，彭琦雁能有更好的成績。

中華民國拳擊協會副理事長彭臺臨表示，拳擊運動要持續在台灣推廣，特別是女子拳擊在台灣不夠普及，這種運動不受體型限制，要有更多人參與，才會有好手和佳績出現，目前印度、泰國和中亞國家都有很多年輕女學生參與，台灣要加油。

另一名獲銅牌的女子選手賀思萍在69公斤級準決賽中，也頻頻出拳讓對手吃足苦頭，最後以些微分數落敗，併列銅牌，也準備參加8月的世界青年拳擊錦標賽。

亞洲青年拳擊錦標賽（Asian Youth Men's and Women's Boxing Championship）從21日至27日在曼谷的華馬（Huamark）室內運動場舉行，共有33國代表隊參與。（編輯：郭中翰）1070427

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