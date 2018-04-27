對弈中國圍棋AI 柯潔輸了

（中央社台北27日電）曾宣布不再跟人工智慧（AI）對戰的中國大陸圍棋第一高手柯潔，今天與中國開發的AI系統星陣圍棋（Golaxy）對弈，結果持白子的柯潔下到中盤棄子認輸。



柯潔去年與谷歌（Google）人工智慧系統AlphaGo對弈，三局全敗後曾說此後不再對戰AI。他這次「食言」宣布要跟星陣對奕，不但在大陸引發爭論，且賽前就不被看好。



新浪體育網報導，自從第一次AlphaGo與前世界棋王李世石進行人機大戰之後，職業棋手們也開始對圍棋人工智慧進行深入研究，普遍認為把棋局導向複雜的戰鬥，人類棋手取勝的機率會更大。



報導指出，今天持白子的柯潔選擇了「宇宙流」開局，做出一塊巨大的模樣。黑棋打入之後，雙方展開驚心動魄的短兵相接。



報導稱，柯潔攻殺黑棋大龍非常堅決，但星陣下得非常靈活，棄掉數子，破掉了白棋的潛力，全局實地黑棋領先不少。



局勢不利之下，柯潔做出一個劫爭，尋求變化。但星陣計算精準，借打劫的機會，活出了此前陣亡的大龍。柯潔見強殺無望，中盤宣告棄子。



由中國大陸自行研發的星陣，未有機會與AlphaGo對奕，實力難論高下。



不過騰訊體育26日報導，星陣今天對奕柯潔之前，曾在弈城網與30名職業高手進行暖身賽，戰績為28勝2負，勝率93.3%，還打敗目前世界排名第一的南韓高手朴廷桓。



柯潔去年5月慘敗給AlphaGo後，接下來取得驚人的22連勝。但自8月後，柯潔陷入低潮屢嚐敗績，並於12月讓出世界第一的寶座。



除了柯潔目前的狀況被評估對奕星陣贏面不大，反對圍棋與AI對戰的許多大陸棋迷，賽前就質疑柯潔今天不可能贏。一名棋迷反問，「要是真贏了，不就證明中國的AI實力不如外國嗎？」（編輯：楊昇儒）1070427