楊俊瀚百米飆本季最佳 全大運有望破全國

107年全國大專校院運動會29日進行田徑100公尺公開男生組預賽，代表台灣體大出賽的楊俊瀚以本季最佳成績10秒32拿下分組第一，成功晉級。中央社記者張新偉攝 107年4月29日

（中央社記者龍柏安桃園29日電）「台灣最速男」楊俊瀚今天在107年全國大專院校運動會男子100公尺預賽，跑出本季最佳的10秒23，教練陶武訓透露，愛徒有機會在今年全大運100、200公尺雙破全國。



楊俊瀚在去年世大運男子100公尺締造10秒20全國新猷，今年全大運是他首場調整後的大賽，沒想到就距生涯最佳只差0.03秒，他坦言：「看到預賽的成績，我嚇了一跳。」一旁的陶武訓也笑說：「別說他，我也嚇了一跳，這不但是他的第1趟，而且還是早上的比賽。」



去年世大運結束後，陶武訓把訓練重點放在強化愛徒的速耐力上，他直言：「因為亞運我們的重點是放在200公尺，所以速度上的東西比較少，不過他100公尺表現也有進步，這讓我們很開心。」



楊俊瀚坦言，下場前沒有太多想法，就是按照自己節奏、順順的跑，對於明天100公尺決賽是否會嘗試突破全國，他淡淡地說：「有機會的話會試試看。」



對於愛徒保留，陶武訓倒是很有信心，他認為，只要場風別搗亂，「我覺得楊俊瀚有機會跑到10秒15左右，成為台灣第1個跑進10秒20內的選手。」



由於過去這段時間，楊俊瀚主要訓練方向，都以200公尺為主，因此陶武訓認為，若楊俊瀚100公尺的成績可以進步，拿手的200肯定更有機會，他說：「只要楊俊瀚接下來把節奏性的部分做好，我相信他還可以更快。」（編輯：吳協昌）1070429



