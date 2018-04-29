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璞園隊史第5冠 麥班達：我的第1冠

發稿時間：2018/04/29 22:55

最新更新：2018/04/29 22:55

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（中央社記者龍柏安台北29日電）璞園建築今天在第15季超級籃球聯賽（SBL）總冠軍賽第6戰，以78比73扳倒富邦勇士，系列賽以4比2勝出奪得隊史第5冠，總教練麥班達坦言：「這是屬於我的第1冠。」

璞園在第9季至第12季拉出SBL史無前例的4連霸，當時麥班達都是擔任助理教練，球隊當年兵符也由他的恩師許晉哲執掌，今年璞園這座冠軍，也是隊史自後許晉哲時代的第1冠。

當年璞園締造4連霸的聯盟紀錄後，許晉哲也決定西進前往CBA帶兵，直到本季才回鍋SBL執教富邦，續留璞園的麥班達則上位執掌球隊帥印，沒想到師徒倆各自領軍會師總冠軍賽，成為聯盟佳話。

麥班達坦言，過去4次奪冠，他都是在許晉哲之下的助理教練，因此他對這座冠軍的感覺，「才像是屬於我的冠軍。」

他解釋，就像球隊裡過去有許多小球員，只能擔任球隊替補，場上還有許多老大哥擋在前面，因此等到輪到他當家時，感覺會格外不同。

麥班達強調，今天球隊的成就，不是他一人就能達成，除了球員齊心合力，也必須感謝璞園老闆願意給他機會，問他下個球季要如何再次率領璞園締造連霸，他則沒好氣地苦笑說：「至少讓我這個晚上可以開開心心地過，別去想下個賽季的事好嗎。」（編輯：方沛清）1070429

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