韓媒：台灣王維中 NC恐龍隊當家投手

（中央社記者姜遠珍首爾30日專電）韓媒報導，在韓國職棒NC恐龍隊效力的台灣左投王維中，目前戰績3勝1敗，平均自責分2.40，被安打率0.289，不算低，但在得分圈的被安打率僅0.2，堪稱NC恐龍隊先發當家投手。



南韓「日刊體育」今天以近半版篇幅，獨家專訪報導現年26歲的王維中。



報導指出，NC恐龍隊另一位外籍投手羅根拜雷目前戰績2勝3敗，平均自責分4.83，穩定性較低，因此先發當家投手的重擔就落在王維中的肩上。



報導稱，NC恐龍隊當家投手的任務，由王維中一肩扛起。已離隊洋將艾利海克曾於2013年、NC恐龍隊創隊的元年開始，至去年為止，在韓國職棒創下56勝34敗、平均自責分3.52，並於2015年球季獲得19勝，榮獲當季勝投王及黃金手套的榮耀。



王維中是韓國職棒於1998年獲准進用外籍選手後，第一個效力韓國職棒的台灣選手，雖然過去林智勝等台灣球員曾探過路，但最終都未能踏進韓國職棒球場。



這是因為韓國職棒大都看好美日球員，相對地，對台灣球員的選擇較少，但NC恐龍隊這次選擇王維中，已證實是一正確的抉擇。



對於親自體驗韓國職棒的感想如何？王維中說，到目前為止，不論是文化方面或生活方面，都沒什麼大的困難，在球場上也和隊友們相處滿融洽的。



談及先發投手的角色有沒有負擔？王維中說，與其說是負擔，他倒是每場比賽都全力以赴。隊友有時陷入低潮，有時表現良好，這些狀況都需要克服，每天都要熱心地投下去。



比起投出的成績，似乎缺少運氣？王維中說，他只忠實地扮演好自己的角色，對於所面臨的狀況，他必須全力以赴。他並在信任隊友的情況下登板投球，球季還長，只要努力，相信會有好的結果。



被問及韓國職棒的台灣第一人，是否覺得責任重大？王維中說，不僅是台灣球迷、連韓國球迷也對他滿關心的，若是一點負擔也沒有，那是說瞎話，但這都不是自己所能掌控的，他能做的就是在球場上有好的表現。



至於登上投手丘時，最重要的工作是什麼？王維中說，包括心理和態度，心理是在投手丘面對打擊者的心理狀態，態度則是走上投手丘後，當被許多觀眾看著時，必須向他們呈現最好的表現。



最棘手的打擊者是誰？王維中說，KT巫師隊的李海昌（與王維中的對壘戰績為3打數、3安打包括1支全壘打、3打點、3得分），曾被他擊出全壘打，也因為他的適時安打而未能獲得勝投，他實在是位很棒的打者。



是否參加8月的雅加達亞運也令人關注？王維中說，現在才4月底，尚有一段時間，現在將專注於NC恐龍隊的勝利，這是他所能掌控的部分。



對於突然成為全職（Fulltime）先發，是否因增加投球局數而感覺有負擔？王維中說，到去年為止，他以牛棚為主，今年被安排為先發，負責較長局數，兩者有所不同，為了增強體力，目前正努力進行體能訓練。（編輯：陳俊碩）1070430