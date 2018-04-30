/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 敬鵬 勞動節 戴資穎 管中閔
> rss

韓媒：台灣王維中 NC恐龍隊當家投手

發稿時間：2018/04/30 12:21

最新更新：2018/04/30 13:01

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印
zoom in 台灣左投王維中目前在韓國職棒NC恐龍隊效力。（中央社檔案照片）台灣左投王維中目前在韓國職棒NC恐龍隊效力。（中央社檔案照片）

（中央社記者姜遠珍首爾30日專電）韓媒報導，在韓國職棒NC恐龍隊效力的台灣左投王維中，目前戰績3勝1敗，平均自責分2.40，被安打率0.289，不算低，但在得分圈的被安打率僅0.2，堪稱NC恐龍隊先發當家投手。

南韓「日刊體育」今天以近半版篇幅，獨家專訪報導現年26歲的王維中。

報導指出，NC恐龍隊另一位外籍投手羅根拜雷目前戰績2勝3敗，平均自責分4.83，穩定性較低，因此先發當家投手的重擔就落在王維中的肩上。

報導稱，NC恐龍隊當家投手的任務，由王維中一肩扛起。已離隊洋將艾利海克曾於2013年、NC恐龍隊創隊的元年開始，至去年為止，在韓國職棒創下56勝34敗、平均自責分3.52，並於2015年球季獲得19勝，榮獲當季勝投王及黃金手套的榮耀。

王維中是韓國職棒於1998年獲准進用外籍選手後，第一個效力韓國職棒的台灣選手，雖然過去林智勝等台灣球員曾探過路，但最終都未能踏進韓國職棒球場。

這是因為韓國職棒大都看好美日球員，相對地，對台灣球員的選擇較少，但NC恐龍隊這次選擇王維中，已證實是一正確的抉擇。

對於親自體驗韓國職棒的感想如何？王維中說，到目前為止，不論是文化方面或生活方面，都沒什麼大的困難，在球場上也和隊友們相處滿融洽的。

談及先發投手的角色有沒有負擔？王維中說，與其說是負擔，他倒是每場比賽都全力以赴。隊友有時陷入低潮，有時表現良好，這些狀況都需要克服，每天都要熱心地投下去。

比起投出的成績，似乎缺少運氣？王維中說，他只忠實地扮演好自己的角色，對於所面臨的狀況，他必須全力以赴。他並在信任隊友的情況下登板投球，球季還長，只要努力，相信會有好的結果。

被問及韓國職棒的台灣第一人，是否覺得責任重大？王維中說，不僅是台灣球迷、連韓國球迷也對他滿關心的，若是一點負擔也沒有，那是說瞎話，但這都不是自己所能掌控的，他能做的就是在球場上有好的表現。

至於登上投手丘時，最重要的工作是什麼？王維中說，包括心理和態度，心理是在投手丘面對打擊者的心理狀態，態度則是走上投手丘後，當被許多觀眾看著時，必須向他們呈現最好的表現。

最棘手的打擊者是誰？王維中說，KT巫師隊的李海昌（與王維中的對壘戰績為3打數、3安打包括1支全壘打、3打點、3得分），曾被他擊出全壘打，也因為他的適時安打而未能獲得勝投，他實在是位很棒的打者。

是否參加8月的雅加達亞運也令人關注？王維中說，現在才4月底，尚有一段時間，現在將專注於NC恐龍隊的勝利，這是他所能掌控的部分。

對於突然成為全職（Fulltime）先發，是否因增加投球局數而感覺有負擔？王維中說，到去年為止，他以牛棚為主，今年被安排為先發，負責較長局數，兩者有所不同，為了增強體力，目前正努力進行體能訓練。（編輯：陳俊碩）1070430

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP