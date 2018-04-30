110公尺跨欄破全國 陳奎儒：亞運拚前兩名

跨欄好手陳奎儒（右2）去年在世大運110公尺跨欄締造13秒55全國紀錄，30日在桃園進行的107年全國大專校院運動會飆出13秒50成績，除成功奪下金牌，成績也打破自己創下的全國紀錄。中央社記者李晉緯攝 107年4月30日

（中央社記者李晉緯桃園30日電）去年在世大運110公尺跨欄締造13秒55全國紀錄的陳奎儒，今天在桃園進行的107年全國大專校院運動會飆出13秒50成績再創全國紀錄新猶，賽後他發下豪語「要在亞運拚前2名」。



2017年的台北世界大學運動會，陳奎儒跑出13秒55成績，締造110公尺跨欄全國紀錄奪得銀牌。但在世大運的高峰之後，他的成績並未再往上突破，今年都只能保持在13秒60到13秒70左右。



29日進行的全大運110公尺跨欄預賽，陳奎儒跑出13秒66的成績，雖然晉級不成問題，但他對成績並不滿意，今天他在決賽放手一搏，結果飆出13秒50的成績，除成功奪下金牌，成績也打破自己創下的全國紀錄。



對於今天的成績，陳奎儒表示，賽前有預設了13秒50的成績，「但是沒有給自己太大壓力，能跑多少就跑多少，剛好跑到13秒50，算是可以接受了。」



談到自己的近況，陳奎儒坦言，雖然訓練時成果都不錯，也一直覺得比賽時可以有不錯表現，「但因為太想跑出好成績，所以反而跑不出來」，還好在跟教練談過後，慢慢能放開心。



今天打破全國紀錄，陳奎儒信心大增，他提到，今年的目標一直是亞洲運動會，所以亞運之前的比賽，就都以穩定為主，但這次破全國，真的是讓他的信心大幅增加，「亞運的目標定在13秒4，希望不只能拿牌，還能拚前兩名。」(編輯:孫承武)1070430