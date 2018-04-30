/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 敬鵬 勞動節 戴資穎 管中閔
> rss

南韓7運動協會：願與北韓組隊闖印尼亞運

發稿時間：2018/04/30 14:33

最新更新：2018/04/30 14:33

字級： 字級縮小 字級放大

轉寄
列印

（中央社首爾30日綜合外電報導）南韓官員今天說，國內7個運動協會正考慮和北韓共組聯隊，參加今年辦在印尼的亞洲運動會（Asian Games）。

法新社報導，兩韓具開創性的領導人峰會27日登場，是近期一系列外交進展的最新舉措。會上，北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅同意「共同參與2018年亞運等國際體育賽事」，展現團結精神。

不過兩人並未指明，「共同參與」是指雙方共組聯隊，還是在開幕式上一同進場。南北韓過去在奧運上曾數度一同進場，包括今年2月由南韓主辦的平昌冬奧。

南韓奧林匹克委員會發言人告訴法新社，國內「籃球、柔道、輕艇、體操、桌球、划船和軟網的主管單位，都表示有意」與北韓組聯隊參賽。她並說目前尚未討論任何細節。

首爾統一部婉拒對此事置評的要求，不過表示，雙方會很快舉辦工作等級的會議，組隊參加亞運或將列為討論事項。

部分運動項目的主管單位已在推動聯隊事宜，各自提出有關亞運的計畫。本屆亞運日期從8月18日到9月2日，於印尼雅加達和巨港（Palembang）舉行。

南韓輕艇聯盟（Korean Canoe Federation）今天表示，賽龍舟是亞運輕艇3大賽項之一，兩韓各自都沒有賽龍舟的國家隊伍，組聯隊賽龍舟會是挺好的點子。

聯盟在聲明中寫道：「即便我們組了聯隊，也不影響任何一位選手。」他們又說，聯隊可以在首爾漢江及平壤大同江舉辦公開練習。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070430

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻

兩韓峰會歷史性一刻

反軍人年改抗議爆衝突

反軍人年改抗議爆衝突

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

一週重要新聞影像回顧（0422-0428）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
兩韓峰會歷史性一刻
兩韓峰會歷史性一刻
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版
iPhone

iPhone
Android

Android
iPad

iPad
日文電腦

日文電腦
Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP