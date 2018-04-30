南韓7運動協會：願與北韓組隊闖印尼亞運

（中央社首爾30日綜合外電報導）南韓官員今天說，國內7個運動協會正考慮和北韓共組聯隊，參加今年辦在印尼的亞洲運動會（Asian Games）。



法新社報導，兩韓具開創性的領導人峰會27日登場，是近期一系列外交進展的最新舉措。會上，北韓領導人金正恩和南韓總統文在寅同意「共同參與2018年亞運等國際體育賽事」，展現團結精神。



不過兩人並未指明，「共同參與」是指雙方共組聯隊，還是在開幕式上一同進場。南北韓過去在奧運上曾數度一同進場，包括今年2月由南韓主辦的平昌冬奧。



南韓奧林匹克委員會發言人告訴法新社，國內「籃球、柔道、輕艇、體操、桌球、划船和軟網的主管單位，都表示有意」與北韓組聯隊參賽。她並說目前尚未討論任何細節。



首爾統一部婉拒對此事置評的要求，不過表示，雙方會很快舉辦工作等級的會議，組隊參加亞運或將列為討論事項。



部分運動項目的主管單位已在推動聯隊事宜，各自提出有關亞運的計畫。本屆亞運日期從8月18日到9月2日，於印尼雅加達和巨港（Palembang）舉行。



南韓輕艇聯盟（Korean Canoe Federation）今天表示，賽龍舟是亞運輕艇3大賽項之一，兩韓各自都沒有賽龍舟的國家隊伍，組聯隊賽龍舟會是挺好的點子。



聯盟在聲明中寫道：「即便我們組了聯隊，也不影響任何一位選手。」他們又說，聯隊可以在首爾漢江及平壤大同江舉辦公開練習。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070430