閱讀改變球員 TOTO盃嘉縣勝竹縣保生機

107年TOTO盃全國少棒錦標賽持續開打，嘉義縣隊（綠衣）30日再與新竹縣隊（藍衣）碰頭，終場嘉義縣隊以14比4拿勝，成功復仇。中央社記者謝靜雯攝 107年4月30日

（中央社記者謝靜雯台北30日電）107年TOTO盃全國少棒錦標賽，嘉義縣隊再與新竹縣碰頭成功復仇，先發投手李安家4.2局好投，簡頎恩開轟，終場以14比4拿勝。嘉義縣總教練蘇茂菘表示，鼓勵球員閱讀有明顯不同。



嘉義縣隊此次由和興國小為主體，加入同仁、太保、大同和更寮國小組隊參賽，20日剛結束的謝國城盃少棒賽，嘉義縣隊也是由和興國小組隊參賽，謝國城盃嘉義縣輸給新竹縣被淘汰，此次TOTO盃碰頭、復仇成功。



嘉義縣隊今天壓上陣中王牌李安家先發，投4.2局被敲7支安打，投出5次三振，失掉4分責失分，表現不算差；李安家是陣中關鍵投打戰力，今天除了投球表現佳，單場也敲出3支二壘打，表現亮眼。





107年TOTO盃全國少棒錦標賽持續開打，嘉義縣隊李安家（圖）30日投打有表現獲肯定。李安家表示，自己以「台灣巨砲」陳金鋒為偶像，也想拚國手。中央社記者謝靜雯攝 107年4月30日

嘉義縣隊此次盃賽首戰輸給台南市隊、落入敗部，接著擊敗苗栗縣隊，今天壓上王牌投手全力搶勝，蘇茂菘表示，李安家開賽可能對自己表現期望太高、稍微不穩，「2局開始改變節奏、提醒他要放鬆，投球狀況慢慢回穩。」



蘇茂菘分享，從今年開始嘗試讓球員閱讀、靜坐，山區的小孩因城鄉差距，沒有什麼圖書館資源，家裡經濟不允許小孩有出國的機會，透過閱讀可以讓他們增廣見聞；開始養成閱讀習慣後，明顯改變球員在場上的態度和想法，蘇茂菘表示，這幾個比賽打下來，在球場上出現狀況、遇到低潮時，球員會去想曾經在閱讀中看過的類似狀況。



蘇茂菘表示，陣中許多球員資質都不錯，也都具備當國手的技術水平，之前因為團隊成績不佳，他們沒能被選中國手，這次感受到球員們想拚的鬥志，球員早上會要求提早開始練球，「教練想拚沒有用，球員想拚的企圖心很重要。」（編輯：管中維）1070430