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看陳金鋒當國手很帥 嘉義縣李安家也想拚

發稿時間：2018/04/30 16:06

最新更新：2018/04/30 16:06

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）嘉義縣隊好手李安家今天在TOTO盃全國少棒錦標賽投打有表現，總教練蘇茂菘肯定他的實力，李安家以陳金鋒為偶像想拚國手；嘉義縣簡頎恩攻擊內角球更進步，今天比賽也開轟。

六年級的李安家是嘉義縣隊陣中王牌投手，也有很好的打擊實力，從國小二年級就開始打球，蘇茂菘提到，他的投打表現一直都很穩定，「他有當國手的實力，今年最後一年了，感覺得出來他很想要拚」。

嘉義縣隊在剛落幕的謝國城盃全國少棒錦標賽輸給新竹縣隊被淘汰，當時就是李安家投，那場比賽李安家控球表現不理想，投了3局就被換下場，今天教練團再把關鍵比賽交給他，面對相同的對手，賽前也幫他心裡建設，「棒球不是只有打就好，還有其他的玩法」，希望他拿出好表現、率隊搶勝。

李安家今天對新竹縣先發投4.2局失掉4分責失分，另外也敲出3支二壘打，投打表現亮眼，李安家對自己的打擊很有自信，自評此次比賽打擊狀況還不算好，還需要持續調整。

李安家潛力佳，偶像是陳金鋒，他提到有看過陳金鋒當國手時的影片，「覺得很帥，所以也想要拚進中華隊」。

嘉義縣簡頎恩去年8月透過在嘉義大學棒球隊打球的表哥簡煜勳介紹下，從新北到嘉義打球，在加入球隊之前沒有受過正規棒球訓練，蘇茂菘稱讚，「他很認真、對自我要求高，有天份、有速度，協調性也好」，對內角球的攻擊越來越順手，今天比賽也有全壘打表現。（編輯：方沛清）1070430

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