台灣足球邁向職業化 準備好了嗎

儘管台灣近年來足球排名有所提升，但實力和參與度仍和其他國家有一大段距離。圖為2017年12月中華足協國際邀請賽中華隊出戰菲律賓的賽事。（中央社檔案照片）

台灣足球職業化專題1（中央社記者龍柏安台北1日電）世界盃足球賽6月在俄羅斯登場，足球熱將再度席捲台灣，儘管台灣近年來排名有所提升，但實力和參與度仍和其他國家有一大段距離，體育署喊出足球職業化立意良善，但過去許多目標都淪為口號，不免讓人想要問，這次準備好了嗎？



2002年日本、南韓共同舉辦世界盃，掀起亞洲足球熱，時任總統陳水扁喊出「足球元年」，但淪為空中樓閣，未見具體實績。直到去年開始，台灣在國際賽開始贏球，從2016年的最低排名191名，到今年4月中旬上升到121名，創下史上新高，台灣足球運動終於有起死回生跡象，也讓足球職業化呼聲再起。



15年前，台灣足壇首次喊出足球要「職業化」的聲浪，多年下來始終原地踏步，中華足協理事長、同時也是甲組球隊航源FC老闆林湧成一句話點出問題癥結：「我們沒有家。」



究竟是沒有球員問題比較大，還是沒有場地才是主因，林湧成坦言：「球員我們不擔心，台灣踢足球的人很多，滿地都是珍珠，只是沒有人去挖掘，場地問題才是球隊老闆無法克服的難題。」



林湧成口中的場地問題，不是狹義地指比賽球場，而是可以當成訓練基地、甚至培養足球人口與市場的一個「家」。



「要成立一支球隊，你最優先考量的點就是訓練場地在哪？」林湧成表示，擁有了比賽場地、訓練基地，才能帶動其他的周邊效應。



知名球評李弘斌也直指，沒有場地是台灣足球邁向職業化的一道緊箍咒，「球場的造價金額太高，就像中華職棒各隊也只有認養球場，如果沒有政府挹注資源建設，企業家不太可能花錢自己蓋球場。」



目前全台符合國際規格的足球場，僅有台北田徑場與高雄的龍騰體育場，其他包括新莊體育場、竹北第2田徑場、長庚大學足球場等世大運比賽場地，都有些許瑕疵，包括發電照明設備、選手更衣室不足、缺乏觀眾看台等。



這些問題，體育署署長林德福也很清楚，因此在政院的前瞻計畫中有新台幣24億元經費，未來將在全台6地興建或改善球場的硬體設施，在體育署藍圖中，初步職業足球隊的規模，也就是設定在6隊。



「未來這些場地，不光是用來比賽、訓練，我希望它能變成區域的足球發展中心，甚至成為一種經濟聚落。」林德福說明著腦海中的足球藍圖。



「職業足球聯賽採取屬地主義，台灣每個地區都有它獨特的一面。」林德福解釋，未來的職業足球隊，將可結合區域特色和觀光特產，不論主、客隊出賽，還能藉機行銷當地農特產，每到比賽日，能聚集人潮帶動周邊產業。



「如果不是比賽期間，場地可以活化，不僅可做為當地國、高中與大學的訓練場地，家長帶著孩子去這些空地玩，看到球隊在訓練，就有可能看出興趣，進而家長帶著小朋友一起看比賽，這些都是未來職業足球的幼苗和市場。」林德福說。



台灣男足目前世界排名是歷史新高的121名，不過林德福認為，要帶動台灣足球市場活絡與動能，排名仍得繼續向上提升，他喊出6年內要台灣足球挺進世界前100名的目標，一方面是能有個明確依據、目標可追尋，另外也要帶動國內基層隊伍數量，增加從事足球運動的人口。



林德福透露，今年大專足球聯賽由原有的8隊規模，擴增至16隊，高中也增加至32隊，國中則希望拓展至64隊，「就像金字塔一樣，越到頂層人會越少，但最下面必須要有足夠的人數，才撐得起整個足球人口。」



對於政府的美意，林湧成舉雙手贊成，他認為一旦場地問題可以解決，職業足球發展路上就少了一塊絆腳石，「有球場，球隊才能發展，未來包括社區公益、企業形象，我們都可以來做。」



在場地問題沒有解決之前，林湧成透過與大學的建教合作，勉強克服訓練基地缺乏的問題；不過他評估，台灣足球想要真正邁向職業化，恐怕還需要至少3年以上的時間。



對此林德福也承認，場地、硬體問題，至少需要3年才能搭建完畢，因此在這之前，會先擴增基層球隊，一旦場地興建、整修完畢，球員就能無縫接軌搭上職業列車。他坦言：「過去台灣足球職業化一直只是個口號，現在我們正在逐步讓它實現。」



航源FC隊長、現年22歲的徐宏銍說，真沒想過有一天台灣的足球也能職業化，「我從11歲開始踢球，這一路上聽了不少人的冷言冷語，認為在台灣踢足球沒有發展，但是台灣的足球員，多半都是憑著一股熱情與興趣，絕不是因有利可圖才踢，如果台灣的足球真能發展成職業，我們當然很開心。」



同樣來自航源FC的黃士源坦承，今年即將畢業的他，曾想過畢業後就要高掛球鞋退休找工作，目前因加盟了甲組球隊，讓他得以暫時延續自己熱愛的運動。



不過他認為，如果台灣未來足球真能職業化，薪資水平應要落在6萬左右，要不就是球員退休，母隊能安排進入相關企業服務，提供球員退役後的工作保障，這樣對球員才會有誘因。（編輯：黃瑞弘/張銘坤）1070501