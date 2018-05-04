難忘挨轟 郭泰源：鈴木一朗值得尊敬

（中央社記者黃巧雯新北4日電）中職富邦悍將球團顧問郭泰源過去在日職曾對決日籍球星鈴木一朗，至今仍令他難忘，幾次有自信的球仍被敲全壘打，郭泰源今天說，鈴木一朗打擊技巧真的沒話講，值得尊敬的選手。



日籍球星鈴木一朗將轉任西雅圖水手隊球團特別助理，在他挑戰美職之前，1992年至2000年期間曾效力日本職棒歐力士藍浪隊，而郭泰源則是在1985年至1997年效力於西武獅，兩人曾有對決機會。



郭泰源回想起當時，一開始對鈴木一朗印象不深，但曾交手好幾場，有幾次對自己很有自信的球，結果被打全壘打，他稱讚鈴木一朗的打擊技巧真的是沒話講，從以前在打球的時候，就是很好的打者。



談到44歲鈴木一朗，日、美職棒征戰27年，郭泰源認為，由於鈴木一朗是苦練出來的選手，才能打那麼久。



對於鈴木一朗的表現，郭泰源以及Lamigo桃猿總教練洪一中同樣都認同，是值得尊敬、佩服的選手。



洪一中表示，認為能打球到這麼大的年紀，相信鈴木一朗自我要求一定很高，且表現獲得球團認同，才能一再出賽破紀錄。



對於洪一中而言，偶像不是全壘打王或是打擊王，而是像瑞普肯（Cal Ripken Jr.）、衣笠祥雄等創下連續出賽紀錄的球員，他指出，這些選手能夠長期連續出賽，除了技術到位外，也要克服心理、生理上的疲憊，並不是那麼容易。



洪一中在職棒場上拚戰至41歲，才轉任教練，曾寫下捕手連蹲2000局的紀錄，他透露，過去打球秉持著盡力而為的信念，每年比賽唯一的目標，就是告訴自己做到全勤，即使感冒或受傷，仍常吞止痛藥或硬撐著上場，「幾乎沒跟教練說過沒辦法上場」。（編輯：黃于）1070504