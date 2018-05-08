小熊14比2敲昏馬林魚 達比修有感冒進傷兵名單

美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊以14比2大勝邁阿密馬林魚，中止本季最長的5連敗。小熊隊也宣布投手達比修有因罹患流感，被列入10天傷兵名單。（檔案照片／共同社提供）

（中央社芝加哥7日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊打線今晚轟出4支全壘打，在主場以14比2大勝邁阿密馬林魚，中止本季最長的5連敗。另外，小熊投手達比修有因罹患流感，而被列入10天傷兵名單。



小熊第8棒打者哈普（Ian Happ）今天擊出2支全壘打並貢獻5分打點，第4棒巴艾茲（Javier Baez）敲出3分砲，第3棒布萊恩（Kris Bryant）也轟2分砲，他今天4打數3安打貢獻2分打點，並3度跑回本壘得分。



路透社報導，拿下勝投的小熊先發投手韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）主投8局被打6支安打失2分，都是自責分，他另送出3次三振、沒有保送，本季戰績3勝2敗。



這是小熊單一投手在本季所投出最長局數，韓德瑞克斯生涯對上馬林魚的戰績提升到3勝1敗，防禦率1.53。



小熊球團今天宣布，表定明天先發對上馬林魚的日籍右投達比修有，因為罹患流感而被放進10天傷兵名單，進入名單的時間回溯至4日。（譯者：陳彥鈞/核稿：徐崇哲）1070507



