西班牙足球學院訪台座談 分享成功經驗

（中央社記者李晉緯台北8日電）西班牙足球學院受邀來台進行座談，教練團今天在台北場的座談，和與會人士分享足球在西班牙發展的歷史與成功經驗。



由財團法人音樂科技學院基金會執行的「Luis Fuertes Sastre 訪台足球訓練交流計畫」，歷經台中、高雄兩場足球訓練交流座談會，台北場的座談會今天在文化大學推廣教育部大夏館進行。



西班牙足球學院創辦人兼CEO羅梅洛（Enrique Carlos Garcia Romero）認為，改革西班牙足球發展的關鍵在社會力量的團結，包括政府單位、大學、傳播媒體、私人企業的投入，促使全民觀念的改變，讓足球成為西班牙人生活的一部分。



羅梅洛提到，西班牙給孩子的足球教育分4個階段，從最早的「愛上足球」、「學會訓練」、「學會比賽」到「學會贏球」，每個階段都有專屬的教練，教練們的角色、工作、任務也都不同，因為「能帶起球隊成績的教練，未必能引起孩子對踢球的興趣」。



西班牙足球學院創辦人兼技術總監塞斯特（Luis Fuertes Sastre）以秘魯馬丘比丘為例，說明建設要向上發展，基礎扮演至關重要的角色，並以他擔任茅利塔尼亞國家足球總監的例子，表示是U17、U15、U13等青年訓練、青年梯隊的養成，讓茅利塔尼亞的足球發展逐漸看見成效。



塞斯特提及，「國家足球隊教練」的工作是幫助國家隊戰績的提升，「國家足球總監」著重的則是國家足球全面性的發展，因此包括五人制足球、沙灘足球、女子足球等發展，都是必須同時考量、規劃的。



音樂科技學院基金會董事長倪重華表示，他因為小孩踢球而跟著愛上足球、瞭解足球，「我是球員家長，很清楚孩子不以當球員為目標」，但現在他致力發展足球產業，因為只要「產業做得起來，就會需要更多人才」，台灣足球發展也才能更加健全。（編輯：李錫璋）1070508