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黃子鵬最想對決的打者 詹子賢沒在怕

發稿時間：2018/05/09 19:59

最新更新：2018/05/09 20:26

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中職Lamigo桃猿隊投手黃子鵬（圖）日前升上一軍，9日受訪時表示，最想對決的打者是中信兄弟隊詹子賢。中央社記者黃巧雯攝　107年5月9日中職Lamigo桃猿隊投手黃子鵬（圖）日前升上一軍，9日受訪時表示，最想對決的打者是中信兄弟隊詹子賢。中央社記者黃巧雯攝　107年5月9日

（中央社記者黃巧雯桃園9日電）中職Lamigo桃猿隊投手黃子鵬4日升上一軍，還在等待初登板的機會，黃子鵬今天透露，最想對決的打者是中信兄弟詹子賢，詹子賢則回應，儘管近況差，那也不是那麼容易被解決。

桃猿隊去年季中選秀第7輪選進黃子鵬，今年開季從二軍出發，暫居二軍投手三冠王，4日首度升上一軍，目前在一軍還未有出賽紀錄。

談到何時讓黃子鵬先發，桃猿總教練洪一中表示，先前為預防7天6戰、8天7戰賽程緊湊的情況，將黃子鵬升上一軍，但今年至今都還沒有延賽，想讓黃子鵬試試看中繼，但又找不到時機。

黃子鵬指出，目前教練團還未指示他明確定位，但有請他隨時準備好，每一局都有可能登板中繼或後援。

桃猿主要培養黃子鵬成為先發投手，但因先前在二軍主要投1休4，儘管控球數控制在90至100球，但身體仍有些疲累，近期已逐漸恢復，對於出賽密集，黃子鵬抱持著正面態度，「可以利用密集出賽修正或增加自己想要練的東西」。

黃子鵬舉例，首場登板的比賽可能先學著勇敢面對打者，後續再檢討遇到同一名打者的應對策略，以及職棒生涯首度遇到身體疲勞的情況時，該如何克服，並拉長投球局數。

黃子鵬以中信兄弟彭政閔為偶像，並在今年熱身賽對決時，讓彭政閔吞下三振，談到例行賽若再度對決，他說：「直接正式來，就是車拚，沒有在當偶像。」

黃子鵬透露，在職棒場上最想對決的打者，就屬詹子賢，兩人曾是在南英商工、文化大學的同學。

詹子賢先前因狀況差，暫下二軍，最近剛從二軍歸隊，他也向黃子鵬喊話，雖然現在狀況差，那也不是那麼容易可以解決。

儘管升上一軍後，還未有登板機會，黃子鵬也趁機在場邊觀察各隊打者習性，又以富邦悍將胡金龍讓他印象深刻，他也在思考對決胡金龍時，如何讓對方打不好，黃子鵬提到：「看到胡金龍學長在打的時候，覺得真的是一個很厲害的打者，就算節奏被打亂，還是有辦法把球送到安打方向。」（編輯：李錫璋）1070509

中職Lamigo桃猿隊投手黃子鵬9日透露最想對決的打者是中信兄弟隊詹子賢（圖）。剛從二軍歸隊的詹子賢也向黃子鵬喊話，雖然現在狀況差，但也不是可以輕易解決的。中央社記者黃巧雯攝　107年5月9日中職Lamigo桃猿隊投手黃子鵬9日透露最想對決的打者是中信兄弟隊詹子賢（圖）。剛從二軍歸隊的詹子賢也向黃子鵬喊話，雖然現在狀況差，但也不是可以輕易解決的。中央社記者黃巧雯攝　107年5月9日
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