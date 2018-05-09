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春季聯賽台電越打越順 范孟傑開轟率隊晉8強

發稿時間：2018/05/09 22:00

最新更新：2018/05/09 22:30

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台灣電力棒球隊在107年全國成棒甲組春季聯賽越打越順，8日複賽與台灣啤酒隊交手，台電范孟傑敲出關鍵2分砲，率隊以4比1拿勝、晉級8強中央社記者謝靜雯攝　107年5月9日台灣電力棒球隊在107年全國成棒甲組春季聯賽越打越順，8日複賽與台灣啤酒隊交手，台電范孟傑敲出關鍵2分砲，率隊以4比1拿勝、晉級8強中央社記者謝靜雯攝　107年5月9日

（中央社記者謝靜雯台北9日電）台灣電力棒球隊此次全國成棒甲組春季聯賽預賽打得辛苦，但越打越順，今天複賽與台灣啤酒交手，范孟傑敲出關鍵2分砲，率隊以4比1拿勝、晉級8強；南華大學、富邦公牛也都搶下8強門票。

台灣電力隊春季聯賽分組預賽戰績4勝4敗2和，需從資格賽打起，資格賽先擊敗大同學院，接著擊敗台北市大晉級複賽，複賽首戰擊敗台北興富發隊，今天與台灣啤酒交手，投打發揮，拿下勝利。

台電今天比賽前3局沒有拿下分數，3局打完0比1落後，4局靠著接連安打、高飛犧牲打拿下2分、超前比數，7局范孟傑敲出關鍵2分砲，拉開領先差距，也帶起球隊士氣。

台電總教練李盈南表示，此次春季聯賽，兩支傳統的社會隊強隊台灣電力、合作金庫在預賽時都打得比較辛苦，「我們兩隊的球員入選雅加達亞運中華成棒培訓隊人數最多，反而預賽打得不好，原因之一可能是先前集訓球員較疲勞的緣故」。

台電范孟傑是球隊中心棒次打者，在去年底爆米花棒球聯盟打擊成績不錯，但此次春季聯賽表現不如預期，范孟傑表示，「身為球隊的中心棒次，想要幫助球隊，反而因為太要求表現造成反效果」，也不斷提醒自己不要想太多、順其自然，今天敲出個人春季聯賽首轟。

南華大學今天與嘉義市隊交手，兩隊前兩局沒有拿下分數，南華3局靠著接連安打先馳得點，6局再靠著保送、柯仲澤三壘打送回第2分，嘉義市下半局靠著接連安打、保送、高飛犧牲打追回2分、扳平比數，南華7局靠著接連安打、失誤，攻下2分，終場以4比2拿勝、晉級8強。

富邦公牛隊今天與康寧大學交手，富邦投打有表現以7比4拿勝、晉級8強；春季聯賽目前為止確定合作金庫、富邦公牛、台灣電力和南華大學晉級8強。（編輯：李錫璋）1070509

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