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世界盃抱冠秘訣 昔日足球先生：記得常嘿咻

發稿時間：2018/05/10 12:56

最新更新：2018/05/10 12:56

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（中央社聖保羅10日綜合外電報導）21歲的巴西足球球星赫素斯或許正為下個月的世界盃足球賽而緊張，但巴西傳奇前鋒羅馬里歐想告訴他，成功的秘訣很簡單，那就是「專注、射門，還有大量的性」。

以幽默感為人所知的足球巨星羅馬里歐（Romario）說，1994年他踢世界盃（World Cup）時，就是這些秘訣讓他幫助巴西贏得冠軍。

這似乎不是無稽之談，當年美國世界盃足球賽上，羅馬里歐一共射進5球，榮膺世界盃最佳球員頭銜，同年稍後，他再獲封國際足總世界足球先生（FIFA World Player of the Year）。

法新社報導，昔日足球員、如今變身巴西參議員的羅馬里歐告訴媒體Lance!：「其中一項建議，是要有足夠的性行為，休息日盡量能做就做。當然，比賽當天、在場上就得專注。」

羅馬里歐創下的紀錄難能望其項背，但這位知名前鋒認為，後進赫素斯（Gabriel Jesus）很有潛力。

他表示：「我相信他（赫素斯）對足球頗有感知，也意識到這對巴西隊代表著什麼意義。他得來到世界盃、破門建功，這是最重要的事了！」

羅馬里歐進球數在巴西史上排名第4高，比球星內馬爾（Neymar）多兩球。（譯者：梁元齡/核稿：徐睿承）1070510

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