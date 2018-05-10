東京奧運台灣正名公投 紀政籲中部民眾支持

（中央社記者趙麗妍台中10日電）財團法人希望基金會董事長紀政推動「2020東京奧運台灣正名公投」，今天在台中市議會召開記者會，她呼籲中部民眾踴躍支持連署，期盼早日達成公投第二階段28萬人連署門檻。



台灣聯合國協進會UN宣達團發起「2020東京奧運台灣正名公投提案暨連署行動」，宣達團長蔡明憲、紀政在台中市議會召開記者會，呼籲中部民眾支持。



蔡明憲指出，國家代表隊曾經有3次以台灣名義參加奧運，分別是1960年羅馬奧運、1964年東京奧運以及1968年墨西哥奧運，直到1984年洛杉磯奧運才被改為Chinese Taipei（中華台北），十分不公平。



紀政指出，「中華台北」是一個很冤屈的名詞，在200多個國際奧林匹克委員會的會員中，只有台灣是唯一不能使用自己國旗、國歌和國名的會員，因此發起正名活動。



紀政曾在1968年墨西哥奧運田徑女子80公尺跨欄，為台灣奪下銅牌，她擁有6項世界紀錄是以Taiwan名義創下。紀政說，「曾經擁有，我們只是恢復而已」，希望全民為台灣的正名一起打拚。



台中市議會民進黨團總召李天生表示，民進黨團將全力支持，以民進黨26位議員，每人都有1萬張選票的實力，每人推動連署1萬人，應該可以達成10萬人連署，達成目標。



國民黨台中市議員李中則指出，奧會的Chinese Taipei（中華台北）模式打開了中華民國在國際上的空間，不只是運動，許多國際活動也是比照奧會的模式讓台灣參加，奧會的模式若是被打破，茲事體大，不應如此貿然進行。（編輯：施燕飛/卞金峰）1070510