陳麗如母雞帶小雞 亞運複合弓女團瞄準獎牌

14年前雅典奧運，陳麗如（中）還是個23歲妙齡少女，當年她助中華隊拿下反曲弓女子團體賽銅牌，14年過去，她還在國家隊裡帶領新人出征，只不過從反曲弓換成了複合弓，且準頭依舊沒變。中央社記者張新偉攝 107年5月10日

（中央社記者龍柏安高雄10日電）14年前雅典奧運，陳麗如還是個23歲妙齡少女，當年她助中華隊拿下反曲弓女子團體賽銅牌，14年過去，她還在國家隊裡，只不過從反曲弓換成了複合弓，且準頭依舊沒變。



37歲的射箭老將陳麗如，是今年雅加達亞運複合弓國手，她射過10年反曲弓，如今轉練複合弓恰好滿10年，現在女子複合弓國家隊裡，她和最年輕的箭客和相差了15歲，連她自己都承認：「一開始我很擔心，因為自己的年紀有點大。」



陳麗如坦言，這次的選拔過程就非常辛苦，一方面只要在東南亞國家比賽，天氣炎熱體能流失很快，加上心跳率上升更容易疲勞，因此只能在體能訓練上自己多下功夫。



紐西蘭籍複合弓外籍教練特納（Robert Turner），對於陳麗如的年齡問題一點都不在意，他表示，反曲弓選手參賽年齡的確逐年降低，但是複合弓在歐洲30、40歲的選手一堆，陳麗如並不算老，「而且她是陣中最好的選手之一。」



特納強調，複合弓和反曲弓在結構與技術特點完全不同，因此他從不擔心陳麗如的年紀：「陳麗如一直非常認真訓練，也對我很有幫助，她會給我很多意見，也會帶領這些年輕小朋友一起，而且她是所有選手當中，最厲害的一個。」



上屆仁川亞運，中華女子複合弓代表隊在女子團體賽拿下銀牌，透納強調，今年雅加達亞運女子團體賽依舊具奪牌實力，他臭屁地說：「中華隊從我接手前就已經很強大了，但如今變得更棒了。」陳麗如也認同地說：「我們的確很有機會（拿牌）。」（編輯：陳怡璇/孫承武）1070510