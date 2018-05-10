郭婞淳亞運倒數宣示忘詞 目標再破世界紀錄

（中央社記者龍柏安高雄10日電）2018雅加達亞運倒數100天，台灣舉重女將郭婞淳今天代表運動員宣示時又是忘詞、又是笑場，「笑果」十足，不過談到亞運，她展現金牌選手架勢：「我希望能打破世大運紀錄。」



2018雅加達亞運於8月18日開幕，今恰逢倒數100天，高雄國家訓練中心今邀請2010廣州亞運男子400公尺接力名將、前「台灣最速男」劉元凱，將接力棒交接給去年世大運百米金牌得主楊俊瀚，除盼獎牌傳承，也希望所有選手在最後倒數階段全力衝刺，亞運穿金戴銀。



郭婞淳在代表運動員宣示時，先是忘詞，她不好意思地說：「可以再來一次嗎？」接著又在講到亞運比賽地點時，口誤說成4年前的主辦城市仁川，讓現場笑聲不斷。



活動結束後，郭婞淳笑說，詞稿是她自己擬的，雖在台下不斷重複背誦，本來想說應該沒問題，「沒想到一拿到麥克風就不一樣了，一開始亂了，後面就全部亂掉」；高EQ的她也轉得很快，強調大家在亞運最後100天一定會全力以赴備戰，她看著大家臉上綻放出笑容，覺得能讓大家放鬆一下也很不錯。



去年台北世大運，郭婞淳在女子58公斤量級，以抓舉107公斤、挺舉142公斤並打破世界紀錄，以總和249公斤奪金；她表示，最近訓練狀況不錯，只要把技術、肌力再強化一下，她認為有可能會在亞運再破世界紀錄，為中華隊添金。（編輯：陳怡璇/張芷瑄）1070510