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體育署促足協重辦參選登記 7月6日改選

發稿時間：2018/05/10 18:39

最新更新：2018/05/10 18:39

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（中央社記者李晉緯台北10日電）教育部體育署長林德福今天表示，為加速足協改選作業，體育署草擬了「中華民國足球協會第12屆理監事改選時程表」，建議、輔導足協於7月6日改選。

中華民國足球協會改選因為台灣日本關係協會會長邱義仁等人「非足協會員」，致參選資格被足協否定而引發軒然大波，在國際足總（FIFA）、亞足聯（AFC）4月派員瞭解後，5月發函足協，間接確認邱義仁等人具參選資格。

教育部體育署今天針對足協改選爭議，由署長林德福對外說明，表達體育署的立場與態度，其中提及為加速足協改選作業，體育署草擬「中華民國足球協會第12屆理監事改選時程表」，建議、輔導足協於7月6日改選。

針對FIFA來函中建議足協改選應採取的步驟，林德福表示，體育署十分感謝且認同，接下來將督促足協盡快依照FIFA建議辦理改選；由於FIFA來函指出，足協改選的參選人，不受限於足協會員，因此體育署將要求足協重新受理理事長及理監事參選的登記。

林德福表示，體育署期望足協此次改選，能將足球各領域專業人士集合起來，以組成陣容最強的協會為目標。

足協秘書長陳威任表示，體育署有告知5月20日開臨時理監事會、7月6日開會員代表大會並改選等時程，FIFA來函中沒有建議足協何時改選，但既然體育署有建議的時間，足協會盡量配合。（編輯：黃瑞弘）1070510

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