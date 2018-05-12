地利發展划船 水里商工划進亞運奧運

（中央社記者蘇龍麒台北12日電）南投縣水里商工緊鄰日月潭，靠著地利之便發展划船運動已經18年，培育出的選手無數，包括多名國手參加亞運、奧運等國際賽事，更在亞運奪下多面獎牌。



在風光明媚的日月潭湖面上出現一艘一艘輕快的小艇，這是南投國立水里高級商工職業學校划船隊及輕艇隊正在努力練習划船的身影。



水里商工划船隊成立於民國89年，至今已18年歷史，在國內划船競賽中屢創佳績，同時也是培育划船國手的搖籃。



水里商工為什麼選擇「划船」作為學校的特色運動課程，水里商工體育組長彭坤郎說，學校緊鄰日月潭，因此18年前開始投入發展划船項目，選手都在月牙灣練習，這裡的水流穩定、氣候佳，是全台灣最好的訓練場地，很多國手要出國比賽，都會到這邊來集訓。



彭坤郎表示，划船隊學生，除了透過體育舞台大展長才與發光發熱外，也因為參與划船運動開創不一樣的人生路，如畢業後到大學當推廣划船運動的講師，或是從事體育相關職業，經過划船運動所培訓出的學生特質訓練就是擁有高度穩定與專注。



他表示，目前希望在這邊興建選手集訓時住的宿舍，中央政府、地方政府與立委們，都在幫忙找地與找經費，希望給選手更好的集訓環境。



南投魚池鄉出身的民進黨籍立委蔡培慧說，體育不只是穩定孩子身心，更在訓練過程中充分發揮陪伴與支持的角色，她在立法院教育及文化委員會多次呼籲教育部，應重視偏鄉地區孩子體育培訓，運動選手需要教育體系長期的支持與培養，但長期以來偏鄉體育資源缺乏，所受到的資源較少，應提供充沛的教育資源，才能協助地方發展。



目前水里商工划船隊與鄰近學校，包括水里國中、明潭國中、魚池國中、暨南大學等共同進行划船體育推廣，彭坤郎說，以國中、高中到大學來算，總計選手有約100名。



蔡培慧表示，希望透過學校、學生、家庭及在地團體的串聯，提供學生更多元的學習空間，也激發出學生體育的潛力與各式的表演機會。（編輯：楊玫寧）1070512